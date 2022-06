Se palpita el Regional de TKD "Día de la Bandera"

Se celebrará este domingo 12 de junio en el Gimnasio Municipal 1 el 2º Torneo Regional Copa "Día de la Bandera", organizado por Grupo Tae Kwon Do ITF Patagonia dirigido por el VI Dan Orlando Velásquez, con el apoyo de Comodoro Deportes.

TAE KWON DO

Se esperan alrededor de 350 participantes de ciudades como Caleta Olivia, Pico Truncado, Esquel, Trelew, Gaiman, Puerto Madryn, 28 de Julio y Rada Tilly, además de las escuelas locales.

El certamen, que tendrá su acto inaugural a las 9:30, cuenta con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

“Tuve respuesta de muchas de escuelas que confirmaron su participación, ya tenemos todo preparado y listo para ese día”, comentó el VI Dan Orlando Velásquez, director de Grupo Tae Kwon Do Patagonia, el cual funciona tanto en zona norte como zona sur, con diversas escuelas.

“El torneo empieza con el acto de apertura que será a las 9:30, y arrancamos con la competencia de categorías infantiles, luego seguimos con cadetes, juveniles, mayores y seniors hasta las 19:00 aproximadamente. Los primeros que compiten son los más chiquitos de 4 años en adelante, compiten en las seis áreas que estarán armadas. Por la tarde cerrarán la jornada los adultos de 18 a 35 años, y luego los seniors que es 35 años en adelante”, describió Velásquez.

Grupo Tae Kwon Do Patagonia funciona con diferentes sedes en toda la ciudad, en barrios de zona norte y sur: Fontana, Restinga Alí, Don Bosco, Palazzo, Ciudadela, San Martín, Sismográfica, Saavedra, centro (Team Mellado), Laprida.

Además de la mayoría de escuelas locales, habrá visita de otras delegaciones de localidades como Caleta Olivia, Pico Truncado, Esquel, Trelew, Puerto Madryn, Gaiman, 28 de Julio y Rada Tilly.

“El torneo es denominado Copa Día de la Bandera. Se trata de la segunda edición. En 2019 lo hicimos por primera vez y luego por pandemia no se pudo hacer los dos años siguientes. Se desarrolla con el apoyo del Municipio. Estos eventos no se pueden realizar si no hay colaboración, así que muy agradecido desde ya por el apoyo que brinda Comodoro Deportes, a esta actividad como así también a muchos otros deportes”, expresó Velásquez.