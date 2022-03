A casi 22 años de la muerte de Rodrigo, Pepe Gozalo, quien fue representante de ídolo cuartetero habló sobre la adicción a la cocaína que tenía el cantante. Lo hizo este sábado en Secretos Verdaderos, el programa de Luis Ventura que en su emisión hizo un repaso al suceso y caída de figuras de la cumbia y de la música popular.

“Se pegaba un saque y se ponía ingobernable”, dijo Gozalo. “Pero no era que me zamarreaba o que yo lo zamarreaba a él. Yo a Rodrigo le decía una sola cosa: ‘Nene, no jodás’”, contó, sobre la lucha que tenía el Potro en pleno suceso de su carrera.

Luego, Pepe dio más detalles de su relación con los artistas que manejó. “Yo empecé en el rock and roll. Conmigo trabajaron todos y todos consumían. ¿O me equivoco?”, siguió, quien fue cuestionado después de la muerte del ídolo por cómo lo acompañaba. “Agarraba en mi escritorio el number one, armaba la línea y tomaba. Sacaban la lapicera. Me decían ‘toma, José’ y yo no, aunque nadie me lo crea. Jamás probé ni un porro, ni merca. Jamás”, señaló en el programa de América.

Tiempo atrás, el ex manager del Potro Rodrigo también había sorprendido al revelar un detalle jamás contados de los instantes posteriores a la trágica muerte del cantante. “Llegué, vi la camioneta de él cruzada arriba del guardrail, pero Dios me hizo frenar al lado de Rodrigo sin ver nada. La ambulancia de la autopista no llegó nunca y él ya estaba helado, hacía mucho frío esa noche”, comenzó a narrar el empresario.

“Le acomodé un poquito la parte del costado que estaba al descubierto y lo encontré ‘bolsiqueado’”, contó Gonzalo, sobre el fatídico fallecimiento del cuartetero. “¿Bolsiqueado?”, preguntó sorprendido Luis Ventura. “Sí, con todos los bolsillos para afuera”, aclaró entonces Pepe, ante la indignación generalizada en el estudio.

“Le había desaparecido el reloj, le habían desaparecido las cadenas, le habían desaparecido todas esas cosas. Eso pasó ahí y son las cosas que me había guardado, pero hoy lo digo porque ya está, el que lo tenga que le sirva para algo, para comprar remedios”, completó el ex manager del Potro.

Fuente: Infobae