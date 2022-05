Se rompió un colectivo y los pasajeros quedaron a la intemperie

Omayra abordó el micro de la empresa Don Otto para dirigirse de Esquel a Trelew con el fin de participar de la Marcha Federal que se realizará en Plaza de Mayo. Es que los partidos de la izquierda chubutense tenían pensado reunirse en la localidad valletana para salir todos juntos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, el viaje comenzó con un imprevisto. El colectivo sufrió un desperfecto en Tecka y tuvo que parar. Eran las 00:30 de este martes y el frío en plena ruta no se soportaba. Las horas pasaban y nadie sabía cuál sería el desenlace del problema.

“Son las 4:10 de la mañana, hace aproximadamente 3:30 horas que el colectivo se quedó parado. Mandaron a pedir otro móvil desde Bariloche o desde Trelew. Es decir que eso significa que nos vamos a quedar unas 3 o 4 horas más”, sostuvo Omayra en uno de los videos que grabó para dejar en evidencia el destrato de la empresa.

“Estamos pasando muchísimo frío. Hay niños, hay personas adultas, gente que tiene que ir a hacerse un trasplante, gente con mucha tos, y personas que tienen que caminar para calentarse las piernas. Esta es la respuesta que tiene Don Otto ante un desperfecto técnico: hacer esperar a la gente. Hace muchísimo frío y no tenemos más respuestas que esperar”, cuestionó la damnificada describiendo la situación que pasaban los pasajeros.

El video mostraba que solo se veía la llanura y que las personas caminaban de un lado a otro para poder encontrar calor. La falta de respuestas llevó a que hicieran una fogata para calefaccionarse. “Son las 6 de la mañana y todavía no ha llegado nadie a buscarnos. Estamos pasando frío y Don Otto no ha mandado a nadie”, criticaría luego.

El amanecer los encontró con una fogata, indignación y los choferes caminando para poder encontrar señal en sus móviles e insistir por ayuda. “Son las 8:30. Seguimos acá. Nadie de la empresa de Don Otto vino a auxiliarnos. Uno de los choferes fue a buscar señal. Vino la Policía, pero no obtuvimos respuestas. Paró un colectivo que iba para Esquel y nos brindaron su solidaridad. La empresa todavía no se hizo cargo de la situación. La gente se solidariza, pero más de eso no puede hacer”, relató Omayra.

Según pudieron saber los pasajeros, el colectivo tenía un desperfecto en el aire acondicionado, lo que les impedía seguir con su recorrido. Pero no fue el único colectivo que sufrió retrasos. “En Trelew nos enteramos que otro micro de la misma empresa también se averió rumbo a Esquel, a la altura de Las Plumas. Es increíble esta empresa”, afirmó.

La espera finalizó cuando apareció otro colectivo y pudieron continuar su recorrido. Don Otto ofreció dejar abierto el pasaje para que los pasajeros puedan usarlo cuando quieran. La noche a la intemperie no estaba incluida en el combo.