Sebastián Vega: "hay que dejar de normalizar el bullying"

"En el bullying y la homofobia, por más mínima que sea, siempre hay una intención de hacerle daño al otro", aseguró el jugador de 33 años en declaraciones radiales, en Metro 95.1, al programa "Decímetro".

El oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, comentó cómo vive su incursión dentro de su trabajo tras reconocer públicamente en 2020 –poco antes de la pandemia- su homosexualidad: "Tuve que aguantar los gritos homofóbicos como folklore del básquet o de cualquier deporte porque, lamentablemente, no lo vamos a cambiar. En algunas ocasiones, me sacaba de partido".

"En Santiago del Estero estaba por tirar un tiro libre y se escuchó muy claro porque justo se hizo un silencio. Los árbitros pararon el partido y sacaron a esa persona de la cancha. Es muy difícil. ¿Es parte del folklore o es odio?", argumentó Vega en alusión al sonado incidente que protagonizó en la Liga que está por concluir y en donde Gimnasia quedó eliminado en Cuartos de Final.

Además, relató cómo tomó la decisión de hacerlo público: "Sentía que estaba siendo cómplice hasta que me cansé. Tengo muchas cosas por perder pero muchas por ganar. Como dice la carta del tipo (en referencia al jugador de fútbol de la Premier League que esta semana hizo público cómo se autopercibe), uno miente tanto porque se acostumbra a vivir en una clandestinidad. Con la madurez, con el proceso que esto lleva, dije esto soy yo, basta".

"Fue un antes y un después, como un segundo cumpleaños, llegó el disfrute de una manera hermosa. Con mis compañeros, yo estoy en pareja y pude compartir unos asados con ellos; que mi pareja vaya a los partidos; se lo tomaron excelente; aprendimos una forma de hablar, algo normal", destacó.

Además, Vega comentó que una vez blanqueado públicamente el tema, recibió el acercamiento de muchas personas en el ámbito privado: "Muchas madres, familias diciendo todavía no puedo salir del clóset, ¿Cómo puedo hacer?".

"Lo más importante es vivirlo con naturalidad. Si no te sale decirlo, bueno. Pero otra cosa es ocultarlo. Esta lucha no es individual. Lo más importante es hablarlo. No se queden callados. Hablen con quien puedan, con quien pueda enterarse de lo que está pasando para encontrar una solución", añadió.

El jugador reconoció que la pasó mal, aunque destacó que hay que dejarles el camino "un poquito más allanado a los jóvenes que vienen. Espero ayudar con este mensaje para que puedan ser ellos mismos", agregó y además contraatacó: "Creo que el deporte, en esto de la sexualidad, a comparación de la sociedad, va muchísimo más atrasado. Esto, mostrándose, va a empezar a cambiar. ¿Lleva tiempo? Un montón pero, por lo menos, el cambio está en proceso", concluyó.