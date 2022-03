Secuestró a su ex y a sus hijos durante dos días

La policía de la provincia de Buenos Aires investiga un caso de violencia de género y secuestro denunciado por una mujer, quien declaró que su ex pareja la secuestró y tomó como rehenes a sus hijos de 8 y 11 años en Ensenada.

La mujer, de 35 años, sostuvo que el hombre los mantuvo cautivos durante unas 48 horas hasta que ella pudo escapar en medio de un descuido del agresor, en medio de un violento episodio que incluyo mal trato y golpes.

De acuerdo con el relato de la víctima, todo comenzó hace cuatro meses, cuando la pareja entró en crisis y termino en una separación. En ese momento, la mujer optó por retirarse de la vivienda que compartía con el agresor y se llevó a sus hijos.

El padre de los niños casi como en un mensaje reflexivo y de paz, se comunicó con la mujer le pidió que volviera porque había decidido dejarle la casa para ellos tres y él se iba a otro domicilio, pero, según el relato de la mujer, todo fue un engaño.

La mujer, conforme con lo acordado, regreso a su hogar con sus dos hijos y tomo posesión del lugar. Su ex pareja, le pidio que lo dejara pasar esa noche con ellos y ella aceptó. Lamentablemente no fue así, dos días después, las cosas seguían igual, el hombre no se retiraba y la victima comenzó a recriminarle la actitud.

Al darse cuenta que el hombre no mostraba ninguna intención de abandonar la casa, ella decidió nuevamente retirarse con sus hijos, pero el hombre reacciono violentamente, trabó puertas, ventanas y le sacó el celular para que no pudiera pedir ayuda.

La mujer relató que en ese momento el hombre la golpeó varias veces para evitar que escapara, hasta que en un descuido logró marcharse junto a sus hijos y terminó denunciando a su ex.

Tras la denuncia, los efectivos policiales ser dirigieron a la propiedad donde encontraron al agresor y procedieron a su detención en calidad de sospechoso. El sujeto ahora esta a disposición de la Justicia acusado de los delitos de "lesiones leves y privación ilegítima de la libertad".

Fuente: Minuto Uno