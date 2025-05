Secundaria lleva más de un mes sin clases por fuga de gas

Esta problemática ha dejado a los estudiantes en la incertidumbre, con una drástica reducción de su carga horaria y sin información clara sobre cuándo podrán regresar a las aulas.

La suspensión de las actividades escolares se originó tras una denuncia anónima por olor a gas, lo que llevó al retiro del medidor y al cierre preventivo del establecimiento. Inicialmente, los docentes intentaron mantener la continuidad pedagógica a través de actividades virtuales, pero esta modalidad duró apenas dos semanas.

Ante la persistencia del problema, se implementó una solución provisoria utilizando espacios cedidos por la Escuela Primaria N° 191 y el centro cultural local. Sin embargo, este esquema resulta sumamente limitado, ofreciendo tan solo 55 minutos semanales por materia, en contraste con las dos a cinco horas que tenían previamente. "No se pueden ver temas nuevos, no se puede avanzar. Somos los estudiantes los más perjudicados", expresó con preocupación una alumna.

La falta de clases no es la única fuente de malestar. Estudiantes y familias denuncian la ausencia de información oficial sobre la situación. "Nadie informa nada. Los docentes tampoco saben qué pasa. No nos dan una fecha estimada, ni una explicación clara de cuál es el problema técnico. Solo sabemos que hay pérdida de gas. Y mientras tanto, el tiempo pasa", lamentó la misma estudiante. Se mencionó incluso un intento de reparación por parte del municipio que no logró solucionar la fuga.

Tras más de un mes sin clases formales, la comunidad educativa de Corcovado exige una respuesta urgente y una solución definitiva. "Necesitamos que esto se sepa. Se viene el invierno y sabemos que, por cómo es nuestro pueblo, no van a trabajar con las bajas temperaturas. No podemos seguir esperando", enfatizó la alumna, reflejando la desesperación de muchos.

Hace casi un año, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, había firmado en Corcovado el inicio de obra para la construcción de un nuevo edificio para la Escuela N° 779, reconociendo las precarias condiciones de la infraestructura actual, que alberga a 200 estudiantes. En aquel entonces, el gobernador destacó el "esfuerzo que hace el cuerpo docente por sostener las clases" a pesar de las dificultades. La actual crisis por la pérdida de gas pone de manifiesto la urgencia de concretar esa nueva infraestructura prometida.