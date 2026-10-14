Seguirán presos cinco acusados por el ataque frente a la Oficina Judicial

La jueza Raquel Tassello mantuvo las detenciones hasta que concluya la audiencia preliminar, prevista para el 30 de noviembre. La causa investiga una tentativa de homicidio agravado.

Cinco de los siete imputados por el hecho ocurrido el 14 de octubre de 2025 frente a la Oficina Judicial del barrio Roca continuarán bajo prisión preventiva. La decisión fue tomada este miércoles por la jueza penal Raquel Tassello, durante una nueva audiencia de revisión de las medidas de coerción.

La resolución alcanza a Luis Alancay, Facundo Reyna, Humberto Arca Rojas, Luciano David Soto y Juan Ezequiel Hernández. Sus detenciones se mantendrán hasta la finalización de la audiencia preliminar, prevista para el próximo 30 de noviembre. Por el mismo plazo, la magistrada prorrogó las medidas sustitutivas que cumplen Brenda Cristina Rua y Vanesa Carolina Ulloa, también imputadas en la investigación.

Durante la audiencia, el fiscal Maximiliano Morsucci sostuvo que el hecho contó con una planificación. Según expresó, “hubo una organización previa de varias personas que se convocaron esa mañana en la esquina de la Oficina Judicial”.

La acusación atribuye a Alancay, Reyna, Arca Rojas, Rua, Hernández y Ulloa la coautoría de un homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa. A Soto le imputa una participación secundaria en una tentativa de homicidio agravado por haber sido organizado por tres o más personas.

Para fundamentar la continuidad de las medidas, Morsucci señaló que persistían los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El fiscal consideró que las circunstancias que habían motivado su imposición seguían vigentes y remarcó la gravedad del hecho y el lugar donde ocurrió.

Las defensas no formularon objeciones a las solicitudes de la fiscalía. Tras escuchar los planteos, Tassello dispuso mantener las cinco prisiones preventivas y extender las medidas sustitutivas de las otras dos imputadas.