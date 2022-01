"Si hay problemas en 20 edificios, eso no puede impedir el inicio de clases"

Gustavo Aguilera se refirió a la infraestructura escolar de cara al ciclo lectivo 2022. “Estuvimos haciendo un trabajo importante en los últimos dos años. El año pasado teníamos un relevamiento de solo 20 establecimientos sobre 690 que tenían inconvenientes para el inicio de clases”, señaló el funcionario.

En este sentido, Aguilera reconoció que “estamos trabajando no solo para esos 20 establecimientos, sino sobre el mantenimiento preventivo en el resto de los establecimientos”.

El ministro se refirió a la reunión que mantuvieron con los representantes de los trabajadores de la educación. “Tuvimos una reunión la semana pasada con las nuevas autoridades de la Atech donde pudimos mostrarle lo que habíamos hecho y lo que haremos, con un importante aumento del presupuesto para infraestructura educativa” indicó.

Asimismo, reconoció que “en 20 escuelas no se podían dar clases por los inconvenientes que teníamos. Las reparaciones que no están hechas se harán de acá a marzo. Nosotros estimamos llegar a marzo sin problemas en los establecimientos educativos, lo que no quita que una semana antes que se inicien las clases tengamos un inconveniente en algún establecimiento. Si tenemos 690 escuelas y hay algún problema en 20 edificios, eso no puede impedir el normal inicio de clases”.

Fuente: El Comodorense