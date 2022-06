"Si la necesidad es de los poderosos, hay jueces y fiscales"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó este lunes de un plenario de delegados de la CTA de los Trabajadores en la ciudad de Avellaneda. Bajo la consigna "20 de Junio. La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria", dio una conferencia en la que reflexionó sobre los problemas económicos en el país, desmintió varios mitos neoliberales -por caso, que la inflación es causada únicamente por el déficit fiscal-, y pidió esfuerzos ante la evasión de las empresas con mayores ganancias: "No es que no nos falten dólares, los dólares están afuera y ese es el problema que hoy tenemos", sostuvo. Y agregó: “Los grandes problemas de Argentina se resumen en la escasez de dólares y la economía bimonetaria”.

En otro de los pasajes de su discurso, la vicepresidenta hizo referencia al mecanismo en el cual gran parte de la Justicia favorece a los empresarios. "Los jueces y los fiscales aparecieron en el mundo de las importaciones y entre enero de 2021 y marzo de 2022 salieron del país 1.847 millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales a través de amparos", detalló la mandataria.

"Donde hay necesidad de dólares habrá un juez y un fiscal para darles dólares a los importadores; pero si la necesidad es del pueblo no hay derecho; no hay justicia, no hay fiscal y no hay jueces", agregó CFK, al hacer referencia a la frase del ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz.

"Si la necesidad es de los poderosos hay jueces, fiscales, defensores, lo que sea necesario. No hay Poder Judicial en Argentina, hay un partido judicial", enfatizó Cristina.

LAS IMPORTACIONES

La vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que hay "un festival de importaciones" que se debe "controlar y administrar" desde el Gobierno, pero advirtió que eso "no estaría sucediendo".

"Hay un festival de importaciones desde hace tiempo. Para que se den una idea, en la Argentina 600 empresas explican el 75 por ciento importaciones y el otro 25 por ciento lo explican 24 mil empresas. Eso quiere decir que no es tan difícil controlar esto y se deben dar estrategias para ello", añadió en su discurso.

En ese mismo sentido, aseguró que hay que "articular" el accionar la "AFIP-Aduana, el Ministerio de la Producción y el Banco Central" y englobó esa y otras tareas en la frase "usar la lapicera" que pronunció días pasados junto al presidente Alberto Fernández en el acto por el centenario de YPF.

Cristina Kirchner afirmó que una empresa alimentaria, de la que no quiso menciona el nombre, mostró entre 2019 y 2021, antes del pago de impuestos, una ganancia de 421 por ciento, a modo de réplica a las críticas que recibe el Gobierno desde el sector empresarial.

Asimismo, dijo que la Argentina es "el tercer país evasor" de impuestos en el mundo, junto a Comoras, Zambia, Pakistán. Además, también señaló que es el tercer país en formar activos en el exterior", es decir, en sacar dinero del país.

“Lo dije en la Plaza de mayo el 10 de diciembre, lo dije en Chaco y lo repito ahora: no es que nos falten dólares, los dólares están afuera y ese es el problema que hoy tenemos”, sostuvo. “Los grandes problemas de Argentina se resumen en la escasez de dólares y la economía bimonetaria”, agregó.

“EL ESTADO ES IMPRESCINDIBLE”

Otro de los puntos del discurso de la vicepresidenta en el plenario de la CTA fue desentrañar el discurso de la oposición, que anuncia al déficit fiscal como la única causa de la inflación en Argentina. En ese sentido, ejemplificó con planillas y datos, y puso como ejemplo que Estados Unidos tiene el récord mundial de déficit fiscal pero no tiene el mismo nivel de aumento de precios de nuestro país.

También desvinculó la inflación del déficit comercial que, según un estudio que mostró, también está en manos de Estados Unidos. "El déficit no es necesariamente causante de la inflación, pero Estados Unidos tiene la maquinita para imprimir dólares y varios portaaviones", resaltó.

La vicepresidenta advirtió que en la actualidad se vive "un ataque formidable al Estado" y fustigó a quienes dicen "todos los días que el Estado es una porquería y no sirve para nada".

En ese sentido, afirmó que "el Estado es imprescindible, sin lugar a dudas" y que "la reducción al mínimo del Estado es solo un ejercicio y sirve para quedar bien en discursos de ocasión".

Asimismo, señaló que "el mercado" provocó las crisis en lo que va del primer cuarto del siglo XXI y recordó que "el Estado" siempre salió en auxilio de la sociedad. "Si vamos a hacer capitalismo, hagámoslo en serio, para todos y todas, sin exclusiones".