El atleta Joaquín Arbe habló luego de adjudicarse la tradicional competencia que se corre el 31 de diciembre en Buenos Aires denominada "San Silvestre".

El esquelense llegaba como favorito a la última cita atlética de 2021 y no decepcionó. Venía de convertirse en el dueño del nuevo récord argentino en Valencia, y cerró el año de la mejor manera, pero ya está cansado de tanto diploma y volvió a repetir un pedido de larga data.

"Fue una carrera con un clima pesado, se notaba un poquito la brisa de viento. Hasta el kilómetro 3 venía con la intención de hacer el récord, pero cuando vi que no podía despegarme, opté por quedarme con Maldonado y Zamora para rematar arriba. Se definió en los últimos 500 metros, sabía que tenía a favor el remate y me confíe para conseguir la victoria", confesó el vencedor de la última carrera del año al sitio Locos por correr.

Arbe fue sincero al hablar del gran logro deportivo obtenido el pasado en Valencia cuando rompió el récord argentino en maratón. "Por haber logrado ese récord solo conseguí un par de notas y creo que si me quieren reconocer con algo que sea con un laburo, como dije en Esquel. Me quieren reconocer con un diploma, pero yo quiero un trabajo municipal o provincial. No quiero que me regalen nada, que me den una mano que yo no tengo drama en cumplir horarios. Hasta ahora son todo promesas", afirmó el atleta que el próximo 16 de enero festejará en su ciudad natal con una competencia por el aniversario de Arbe Running Team.