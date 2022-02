Si todo el mundo fuera vegano se podría salvar al planeta

La eliminación total de la producción de carne en todo el mundo en 15 años podría reducir las emisiones globales de carbono en un 68% y salvar a la Tierra del calentamiento global, según un nuevo estudio.

Los investigadores han realizado escenarios de modelos informáticos de futuras emisiones de gases de efecto invernadero hasta el siglo XXII utilizando datos disponibles públicamente de la ONU y descubrieron que eliminar toda la agricultura animal en los próximos 15 años reduciría drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y extraería dióxido de carbono de la atmósfera.

Las dietas ricas en carne no solo ponen en riesgo nuestra salud sino la del planeta, ya que la ganadería a gran escala destruye hábitats y genera gases de efecto invernadero. La agricultura animal contribuye al calentamiento global debido a las emisiones de metano, óxido nitroso y carbono del ganado y sus cadenas de suministro. Pero un cambio total a alimentos de origen vegetal parece poco probable.

El nuevo estudio fue realizado por Michael Eisen, profesor de biología molecular y celular en la Universidad de California, Berkeley, y Patrick Brown, profesor emérito de bioquímica en la Universidad de Stanford. Brown también es el director ejecutivo de Impossible Foods, una empresa de California que vende sustitutos de la carne a base de plantas, incluida su Impossible Burger que contiene un aditivo que hace que parezca que está “sangrando”.

PARA EVITAR UNA CATASTROFE CLIMATICA

Según los hallazgos, cambiar a la agricultura basada en plantas podría reducir las emisiones en el equivalente a 25 gigatoneladas de dióxido de carbono por año (una gigatonelada equivale a mil millones de toneladas métricas). “Nuestro trabajo muestra que poner fin a la agricultura animal tiene el potencial único de reducir significativamente los niveles atmosféricos de los tres principales gases de efecto invernadero”, dijo Eisen. Y añadió: “Debido a que hemos dudado en responder a la crisis climática, esto ahora es necesario para evitar una catástrofe climática”.

Los investigadores señalaron que la “biomasa” que captura carbono (material orgánico renovable que proviene de plantas y animales) a menudo se desplaza en tierras utilizadas para el pastoreo y para el cultivo de alimentos para animales. Por lo tanto, una de las formas en que se pueden negar las emisiones de carbono es restaurar estas áreas, lo que ellos llaman “recuperación de biomasa”.

Para el estudio, Eisen y Brown (que también son veganos) utilizaron un modelo climático simple para incorporar los efectos combinados de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la recuperación de la biomasa como resultado de un hipotético cambio global a una dieta basada en plantas. Utilizaron los Datos Sobre Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAOSTAT), que proporciona acceso gratuito a las estadísticas sobre alimentación y agricultura.

FAOSTAT les permitió examinar cómo un cambio a alimentos de origen vegetal podría afectar las emisiones y las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero entre 2020 y 2100. Consideraron varios escenarios, incluido un cambio inmediato de agricultura basada en animales a plantas, una transición gradual de 15 años y un cambio parcial en el que solo se eliminaron ciertos productos animales.

LOS BENEFICIOS

Una transición por etapas de 15 años podría reducir las emisiones lo suficiente como para estabilizar los niveles de gases de efecto invernadero durante 30 años. Una eliminación gradual de 15 años eliminaría de inmediato alrededor de un tercio de todas las emisiones de metano a nivel mundial y dos tercios de todas las emisiones de óxido nitroso, lo que permitiría que la atmósfera alcance un nuevo equilibrio con niveles más bajos de ambos.

Los investigadores también analizaron el impacto combinado de eliminar las emisiones vinculadas a la agricultura animal en 15 años y de restaurar la vegetación nativa en el 30% de la superficie terrestre que actualmente se usa para albergar y alimentar al ganado.

Descubrieron que la caída resultante en los niveles de metano y óxido nitroso, y la conversión de 800 gigatoneladas (800 mil millones de toneladas) de dióxido de carbono en biomasa de bosques, praderas y suelos, tendría el mismo impacto beneficioso sobre el calentamiento global que reducir las emisiones globales anuales de CO2 en un 68%.

“Una eliminación gradual de 15 años no es poco realista, suceden muchas cosas en ese período de tiempo. Pasamos de no tener teléfonos celulares a ser omnipresentes en menos tiempo que eso. No es que estemos diciendo que vamos a deshacernos de la agricultura animal en los próximos 15 años, aunque esa es una especie de misión para Impossible Foods, pero eso es algo que podríamos hacer”, subrayó Eisen.

Los impactos de un cambio parcial en el que solo se eliminaron ciertos productos animales diferían mucho según la especie, aunque la eliminación gradual del ganado representó el 71% de los beneficios de las emisiones (47% a través de la carne de res y 24 % a través de la leche). Si bien se proyectó que la eliminación total de la agricultura basada en animales tendría el mayor impacto, solo reemplazar a los rumiantes podría lograr más del 90% de la reducción de emisiones.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores confían en que su trabajo “ayudará a los legisladores y al público a priorizar adecuadamente el cambio dietético como una estrategia de defensa climática”. “Este estudio muestra que una transición global que se aleja del uso de animales, especialmente ganado, para producir alimentos, tiene el potencial de eliminar rápidamente grandes cantidades de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso de la atmósfera”, agregó Eisen.

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidos el dióxido de carbono y el metano, se considera clave para lograr los objetivos del Acuerdo de París para limitar el cambio climático. Adoptado en 2016, el Acuerdo de París tiene como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 °C (3,6 °F) y realizar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C (2,7 °F). Alcanzar los objetivos de París se considera clave para evitar una catástrofe planetaria que provoque devastación en forma de frecuentes desastres climáticos y millones de muertes.

En respuesta al estudio, el doctor Jonathan Foot, Jefe de Medio Ambiente de la Junta de Desarrollo de la Agricultura y la Horticultura (AHDB) señaló la “clara falta de independencia”, ya que fue realizado por el director ejecutivo de una empresa líder en alimentos a base de plantas.

Foot lo llamó “otro estudio de modelado defectuoso que utiliza emisiones globales escaladas” con “suposiciones demasiado simplificadas para sacar conclusiones poco realistas sobre el impacto de eliminar el ganado de la producción de alimentos”. “No considerar si tal movimiento produciría suficientes alimentos para una población mundial en crecimiento o el impacto socioeconómico en los países en desarrollo es una omisión muy significativa”, remarcó.

También dijo que la producción de ganado y cultivos para una dieta basada en plantas están intrínsecamente vinculadas y que eliminar una tiene un gran impacto en la productividad de la otra. “La unión entre pastizales bien manejados y ganado de pastoreo puede y proporciona una producción de alimentos altamente sostenible, como lo que vemos aquí en el Reino Unido”, concluyó.

