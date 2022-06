"Siempre quise encajar y logré ser una infeliz"

Harta de los comentarios y críticas que recibe por su cuerpo, Cande Tinelli explotó en sus redes y realizó un contundente descargo para concientizar a sus seguidores y llevar reflexión sobre el poder de las palabras.

Todo comenzó cuando posteó una imagen en la que se mostró tomando sol en la playa, mientras disfruta de sus vacaciones por Europa con Coti Sorokin. En la misma, algunas personas se destinaron a opinar de los tatuajes de la hija de Marcelo Tinelli, quien se mostró indignada por los haters.

Al igual que en otras oportunidades, Lelé se mostró indignada y realizó un importante anuncio. Al respecto advirtió: "Yo AMO cada uno de mis tatuajes. Eso es realmente lo único que importa. Esto es así: si sos flacx, te critican (pero a su vez es lo que está estéticamente mejor visto en esta sociedad, ¿no?) Si sos gordx o engordaste, te van a criticar también y hasta se ríen, y te hacen memes quizás. Entonces MIEDO, no comamos. No disfrutemos de las mejores cosas del mundo: comer".

"Si de golpe te está yendo bárbaro y te ven feliz, CAGAS.... Nada peor para el hater que verte feliz. O sea, NO. Si yo soy un infeliz, vos también tenés que serlo. Que si ténes o no tenés. Por ambas cosas también te critican, ¿no? Si te tocó tener un mayor poder adquisitivo por lo que sea, prepárate porque te van a asesinar. No podés tener más que el otro, no, ni se te ocurra mostrarlo encima porque te van a destruir. Oculta tu vida y tu felicidad", continuó firme.

"Esconde tu realidad. Hacete el/la que estás mal, pero pará... Porque si estás mal, ¿qué? No podés estar mal teniéndolo todo. ¿Qué es eso? No, no. Entonces tampoco podés sufrir. No, claro, el/la que tiene dinero no sufre. No le pasan cosas en su vida. La plata no lo cura todo. Así que ni se te ocurra decir que sufrís algún trastorno, sea depresión, ansiedad, anorexia, bulimia, porque te van a criticar también", soltó furiosa.

A su vez comentó que las personas intentan hacerse los "abiertos" y fingen que a nadie le importa nada. "¿Cuánta verdad hay en esto? Todos queremos encajar, yo siempre quise encajar, toda mi adolescencia ¿Y saben qué logré? Ser una infeliz. Así que de corazón les hablo, basta. De verdad, sean libres. Hagan su vida. Nunca van a tener paz porque siempre va a haber algún gil/gila que venga a querer interrumpir nuestra felicidad... No te enganches. Lo que esa persona dice de vos, es simplemente un reflejo de su vacío emocional", manifestó Cande.

Para continuar su reflexión, Cande siguió con su relato en un video: "Yo no estoy mal, de verdad quiero decir que esto, me da bronca pero no me afecta... No me importa a mí eso, yo estoy muy bien y muy segura con mi cuerpo, me encantan, amo mis tatuajes".

"Siento un poco de responsabilidad de teniendo esta red social y tantos seguidores, de transmitir este mensaje de pedirle a las personas que no se enrosquen con este tipo de mensajes, no va a parar... El hate es así, el que odia es así y no va a parar porque es muy infeliz. Mi responsabilidad es decirles que no se enrosquen y sean felices. Yo hago mi vida, soy feliz, posta hago lo que quiero, soy feliz. Tengo una vida de la cual no me puedo quejar, tengo mis cosas pero soy muy feliz, es la realidad", opinó.

Por último, recordó que lo mal que la pasó de adolescente y dijo: "No quiero que a la gente le pase lo mismo porque sé lo que es y es horrible. Hay una vida una hermosa para salir y comérsela, y hacer lo que quiera. Nadie le pertenece a nadie, nadie es más que nadie, somos todo la misma caca y nos vamos a cagar muriendo todos, es así".