Siguen los escándalos en Boca: "sos una basura"

Magalí Aravena, expareja de Eduardo “Toto” Salvio, estalló contra el futbolista y tuvo palabras muy duras. Los comentarios fueron a través de su cuenta de Twitter y generaron una catarata de respuestas y posiciones tomadas de muchos usuarios sobre el conflicto. La serie de tuits llega a dos meses de la denuncia por violencia de género.

Los hechos que desataron esta situación ocurrieron en la previa a Semana Santa, una noche en la que Salvio cenaba junto a Sol Rinaldi, su nueva pareja, en Puerto Madero. Aravena se percató de esta situación a través de las redes sociales y decidió acercarse hasta allí a increpar al jugador de Boca, de quien se había separado en marzo.

Además de enviarle mensajes por redes, Aravena fue hasta el lugar y vio salir a la pareja en el auto de Toto Salvio. En un semáforo en rojo, se puso en frente del vehículo y se tiró frente al capó. A pesar de que todavía estaba sostenida del auto, el futbolista aceleró y ella quedó en el suelo. Las imágenes de las cámaras de seguridad se difundieron horas más tarde y junto con la causa judicial comenzó una discusión en redes sociales.

Ahora, y con todo ello como contexto, la expareja del futbolista lanzó una serie de fuertes mensajes en su cuenta de Twitter. Según lo que expresó, el detonante de esta situación habría sido la intención de Salvio de que los dos hijos de ambos conozcan a su nueva pareja.

Ante esta situación, Aravena fue contundente y apuntó directamente contra el mediocampista: “Una vez más priorizando tu put... ego. Una vez más ellos esperándote y ahí estás queriendo obligar a dos nenes chiquitos a conocer a alguien que no quieren. Sos m..., sos basura, sos la peor persona que existe”. En esa misma línea, aseguró que evitó exponer otros conflictos por el bienestar de sus hijos, pero que no iba a aguantar esta situación. “Me callé mil cosas que hiciste para cuidarlos a ellos pero basta. No es no”, escribió.

A estos dos mensajes se sumó un tuit citado a un seguidor, pero horas más tarde el autor original decidió borrarlo. “Gracias a Dios, uno ¡Uno que ve las cosas y con corazón!”, escribió Magalí. Aunque el tuit fue eliminado, trascendió que era una crítica a Salvio por ausentarse del partido que jugó uno de sus hijos.

Como suele suceder, se generó mucha repercusión y hubo división entre los usuarios que respondieron al tuit. Mientras que varios se pusieron de su lado y condenaron las acciones del futbolista, muchos otros optaron por atacar su decisión de dar a conocer en redes sociales el conflicto y mencionar públicamente lo que sucede con sus hijos. Sobre esto último, la protagonista respondió y manifestó que intentó tratar el tema por otros medios: “Lo intenté por todos los medios: psicóloga, abogados, familiares. Tal vez como le importa tanto su imagen, entiende por acá que no es no. Y que a los nenes se les da tiempo de calidad y amor. No solo posar para la fotito y obligarlos. Tienen su tiempo”.

