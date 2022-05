Simeone furioso con su ex: "ella rompió códigos fuertes de la familia"

El viernes 13, los dichos de su exmujer, Carolina Baldini, en el programa LAM, que en América conduce Ángel de Brito, impactaron fuerte en el técnico y exfigura de la selección argentina, Diego Pablo “Cholo” Simeone.

“Fui yo la que tomó la decisión de separarnos”, “la separación fue en buenos términos”, “di todo en la pareja”, fueron algunas de las declaraciones de Baldini que no tardaron en inundaron los portales de noticias. Incluso, ella confirmó que recién cuando Simeone conoció a su actual mujer, Carla Pereyra, en 2014, decidieron formalizar la separación: “Nos fuimos distanciando hasta que encontró pareja. Yo sabía que él quería formar una familia”.

En diálogo con La Nación, Diego Simeone se refirió a las palabras de Baldini. De esta manera cortó un silencio que mantenía desde comienzos de 2008. “Estoy cansado de que salga a hablar después de quince años. Más aun sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó. Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria. Me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia”.

El DT accionará ante la Justicia para evitar que Baldini siga mencionándolo a él y a su familia en las entrevistas. De hecho, esta mañana Baldini habría recibido la carta documento enviada por los abogados de Simeone. El detonante habría sido las revelaciones que ella hizo con relación a la salud del padre de Diego Simeone, Carlos, que murió el pasado 25 de marzo.