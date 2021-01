Sindicalista cuestiona requisitos de empleadores

Los casos de coronavirus siguen aumentando en Comodoro Rivadavia y la situación preocupa a las autoridades sanitarias por temor a que colapse la atención en los centros asistenciales. Miryám Monasterolo, titular del Area Programática Sur, cuestionó la irresponsabilidad de algunas empresas que obligan a cumplir con sus obligaciones a sus trabajadores pese a ser positivos de COVID-19 y estar aislados por tener síntomas compatibles o ser contacto estrecho de un caso positivo.

La situación no es nueva, pero ahora desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) sostienen que “nosotros tenemos registros de reclamos desde que comenzó todo. Hemos tenido empleadores que obligan a trabajar a sus colaboradores, más allá de que estén cumpliendo un aislamiento o tengan un certificado; o los amenazan con que les van a descontar sino van a trabajar. Realmente salió a la luz ahora, pero nosotros venimos haciendo denuncias cuando recién comenzó todo esto”, sostuvo Matías Silva, dirigente del CEC.

El dirigente sindical manifestó que “cuando se incrementaron los casos en la ciudad, nosotros hemos tenido un abanico de situaciones donde el trabajador se ha visto perjudicado”.

“Siempre hemos recomendado al trabajador que ante cualquier situación, presente un certificado. En caso de que se los obligue a trabajar o les apliquen un descuento, hemos realizado la inspección correspondiente y les hemos aclarado a los empleadores que actúen según las normas. Seguimos insistiendo con que el trabajador que esté aislado tiene que cumplir con la cuarentena. Además, no se le puede tocar el salario”, sostuvo Silva.

En este sentido, el dirigente gremial aseguró que este tipo de situaciones se siguen repitiendo a tal punto que los pedidos de los empleadores hacen peligrar las medidas sanitarias.

“Ha habido situaciones donde el empleador le pide a los trabajadores que le lleven el certificado original porque la fotografía no lo convence. Pero si está aislado, no puede moverse de su casa. No solamente la parte sanitaria, sino también la parte penal porque hay que recordar que es penalizado romper la cuarentena”, cuestionó.

Asimismo, Silva afirmó que se realizan controles en todos los comercios de la zona y mostró su preocupación por parte de los cuidados de la población. “Si alguien nos llama porque no se están haciendo los controles, vamos con la Secretaría de Trabajo y nos fijamos. Si no es así, pedimos que se implementen los protocolos que se están haciendo para que no se generen contagios y cuidar al trabajador. Fuera del ámbito laboral no es competencia nuestra, pero indudablemente deberían hacer controles. Ayer (por el martes) fuimos a realizar controles a locales en el centro y vimos una gran cantidad de gente sin tapabocas. Ahí deberían estar las autoridades para comprobar que no pase nada como esto porque se pone en riesgo la salud de la comunidad”, subrayó el dirigente del CEC.