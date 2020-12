Sirley García comunicó que tiene coronavirus

Según informó la propia secretaria de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad de Comodoro, transita los síntomas más comunes de la enfermedad, como fiebre y estado gripal.

Sirley García hizo el anuncio a través de su redes sociales tras haberse realizado decidió el test de Coronavirus que arrojó como resultado positivo.

“Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre y estado gripal he permanecido en casa. Hoy me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen los médicos”, describió.