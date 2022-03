Sitraed de Trelew desconoce a su negociador y para 72 horas

Lejos de adoptar el mismo criterio que el gremialista de Puerto Madryn que aceptó la oferta salarial del gobierno provincial, la dirigencia sindical del Valle se sumará al plan de lucha que ejecutará Atech, que además de un paro por 72 horas hasta el viernes incluye una marcha a Rawson justo en el momento en que el gobernador Mariano Arcioni inaugure el periodo ordinario de sesiones en la Legislatura.

La secretaria gremial del Sitraed en Trelew, Liliana Racheff, señaló que “tenemos una opinión distinta a la formulada por nuestro compañero, secretario General del Sitraed, Gerardo Carranza. Diferimos porque desde que se adoptó esa decisión (la firma del acuerdo paritario con el Ejecutivo), no fuimos consultados. Nos sorprendió porque el porcentaje no alcanza a mejorar la masa salarial”.

“Desde la Seccional Trelew acompañaremos” el plan de lucha de 72 horas firmado por la Atech, en discrepancia al 8% en marzo, 7% en abril y 6% en mayo. “Iremos el miércoles (hoy) a Rawson, acompañando al sector docente y a nuestros afiliados que no estaban contentos con esta postura”, dijo Racheff.

Con relación a la paritaria, la dirigente señaló que “la mayoría de los docentes está con un solo cargo; no alcanza el sueldo porque no llega a cubrir la canasta básica. Nosotros somos autoridades salientes, elegidos en una elección, por lo que Carranza debería haber consultado. Hablamos de una unión, pero se rompió porque no hicimos un comunicado conjunto o hacer las consultas”.

“Los afiliados piden sostener la lucha, contrariamente a lo que manifestó Carranza. Hay un malestar hacia el paritario que representa a Puerto Madryn”, sostuvo.