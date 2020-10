Sologa rechazó acusaciones de abuso de manera terminante

El presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga desmintió rotundamente que haya recibido alguna citación judicial por una supuesta acción penal que le entablara una vecina de esa misma localidad, quien a través de una emisora radial de Río Gallegos lo denunció públicamente este martes de haberla acosado sexualmente.

“Rechazo categóricamente esa imputación virulenta, yo siempre he tenido un comportamiento respetuoso para todas las personas que han tenido relación con nuestra gestión institucional y particularmente conmigo en lo personal”, afirmó.

“Desconozco cuales fueron las motivaciones, pero si una de ellas fue de hacer daño, en parte lo han logrado porque semejante imputación afecta mi honorabilidad, la de mi familia y de la otra gente a la que se le tiene aprecio”.

“Pero repito, por esta denuncia que se me hace públicamente, no he tenido ninguna convocatoria desde la justicia y todas las evaluaciones que se puedan hacer, incluso si existieran motivaciones políticas, las analizaremos en el transcurso de estos días. Además, veremos si corresponde jurídicamente plantear alguna demanda pero por ahora entiendo que no es momento de tomar una determinación porque esto es algo muy reciente” añadió.

Respecto a la mujer que lo acusó, Macarena Barrionuevo, dijo que “en Cañadón Seco nos conocemos todos e incluso su madre ha sido Directora de Cultura y luego de cumplir su mandato dejó de pertenecer a la comuna que es algo natural en las normativas que rigen para quienes tienen o tuvieron funciones políticas”.

“Las relaciones institucionales fueron normales así que no entiendo porque se han tergiversado, pero repito que por ahora no voy a merituar esta circunstancia que nos ha generado un impacto que requiere que lo analicemos con frialdad y con los tiempos necesarios”.

Además, reiteró que en caso que eventualmente le llegara alguna citación se pondrá a disposición de la justicia como le corresponde a cualquier ciudadano “pero es llamativo que la justicia no me haya citado para nada tratándose de una denuncia que supuestamente fue presentada hace ya varios meses y de la cual desconozco en que se fundamenta”