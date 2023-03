Sorpresivas declaraciones del entrenador de Panamá sobre el amistoso ante Argentina

El seleccionado de Panamá tiene desde este miércoles la lista de jugadores designados para participar del amistoso del jueves 23 ante su par de la Argentina, en cancha de River, para celebrar el título mundial alcanzado por el equipo del DT Lionel Scaloni. El entrenador español Thomas Christiansen, de 50 años, convocó a 20 futbolistas para el cotejo que se jugará en el estadio Monumental.

El técnico del representativo centroamericano respetó la base de los jugadores elegidos para el pasado fin de semana en el ensayo ante Guatemala (1-1), jugado en los Estados Unidos. La decisión de no llegar a nuestro país con lo mejor fue tomada por el técnico quién priorizó una competencia oficial.

“Para mí sería ilusionante ir a Argentina a enfrentarme al campeón, contra Messi y compañía, pero no es la prioridad. No iré a Argentina, porque para mí la prioridad es la Nations League y no me la quiero jugar de ninguna manera”, expresó el entrenador.

El técnico declinó dirigir el duelo amistoso frente a la albiceleste, debido a que prioriza el partido de Liga de Naciones de Concacaf, del 28 de marzo próximo, frente a Costa Rica.