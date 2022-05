"Sos muy grosera": Robert De Niro le negó la foto a una fan 

La locura por Robert De Niro en la Argentina es total y son varios los fanáticos que están buscando la manera de estar cerca, al menos por unos segundos, de la estrella de Hollywood. Este miércoles se volvió viral un breve video de una mujer que lo abordó en el restaurante del hotel de Buenos Aires en el que el protagonista de Taxi Driver está alojado. Pero el actor no quiso saber nada con sacarse fotos.

El escenario del desencuentro fue el restaurant Elena, del Four Seasons Hotel de Buenos Aires, alojamiento en el que De Niro descansa junto a su mujer y su hija. En el video se ve cómo la fan lo aborda con el celular prendido. “Robert, ¿can a picture with you, please?” (sic), chapuceó en inglés ella (”Rober, por favor, ¿puede ser una foto?”) y la respuesta del actor fue rotunda: “No, no, no”, dijo, agitando la mano. De fondo se escuchó la voz de la mujer de De Niro, acoplándose a la negativa: “No, you’re so rude. We’re here with the family...” (”Sos muy grosera, estamos en familia...”).

La fan compartió el video en su cuenta de Twitter y tras haberse quedado con las ganas en la foto, se la escucha decepcionada: “Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista, malísimo”, cerró mirando a la cámara frontal de su celular.

Asimismo y para darle más contexto a la situación, le respondió mensajes a algunos twitteros que la criticaron por su actitud. “La novia me dijo grosera a mí por pedirle una foto. Sos Robert de Niro!!! (Ella) tiene que cerrar la boca. Se hubiera puesto de novia con un panadero jaja”, argumentó en su defensa. Además, contó que fue al restaurante en cuestión porque “sabía que Robert estaba adentro”.

“Ya había terminado de comer. Se estaban yendo. ¿Cuántas veces en tu vida te vas a cruzar a Robert de Niro?”, le contestó después a un twittero que la atacó por su video. A su vez, comparó: “Nunca vi a Messi fastidiarse porque lo filmen o le saquen fotos. Son formas. Algunos son humildes. Otros se la creen”. A otro usuario de la red social le respondió: “¿Te pasa Robert de Niro por al lado y no lo filmás ni le sacás foto? Raro!”.

Por último, la mujer se comparó con Pampita al mostrar una noticia de 2019, en el que el titular rezaba: “Pampita contó que un famoso actor de Hollywood se negó a sacarse una foto con ella”. “Yo le pedí y me dijo que no. No le gusta”, le contó Carolina Ardohain a Leonardo Sbaraglia, en una entrevista para Pampita Online, en la que el actor argentino contó que trabajó con De Niro, pero no se animó a pedirle una foto para tener de recuerdo.

El actor estadounidense de 78 años llegó a la Argentina el sábado pasado en un vuelo privado para ser parte del rodaje de Nada, una serie protagonizada por Luis Brandoni y dirigida Mariano Cohn y Gastón Duprat, que se emitirá por la plataforma de streaming Star+. En Buenos Aires, De Niro está siendo acompañado por su nueva novia, Tiffany Chen, una profesora de artes marciales con quien está en pareja desde agosto de 2021. Y también por su hija menor Helen Grace, fruto de su relación anterior con Grace Hightower.