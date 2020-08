"Soy inocente y pido un juicio justo", dice uno de los acusados

Luciano Mallemaci, nativo de Puerto Madryn y uno de los tres acusados de “La Manada de Chubut”, en la que se investiga la admitida violación a una menor de edad en una casa de Playa Unión en septiembre de 2012, se manifestó este miércoles por primera vez desde que trascendió la causa a través de un “comunicado de prensa” escrito por su abogados defensores Francisco Oneto y Roberto Rallin, que incluye una foto de Mallemaci presuntamente del año 2012, cuando ocurrieron los hechos.

“El que ven en la foto de este comunicado es Luciano en el año 2012, ya que los medios se encargaron de tergiversar la imagen colocando fotos actuales. Actualmente es estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad pública de Trelew, hijo de una familia trabajadora, ni millonario, ni poderoso. Con fecha 22 de julio de 2020 hemos asumido su defensa. Él nos ha convocado a representarlo con una profunda necesidad de rechazar cualquier acuerdo de abreviación de juicio o reconocimiento de su culpabilidad, habida cuenta que afirma y sostiene ser total y completamente ajeno a los hechos que se le pretenden endilgar”, dicen los abogados del imputado.

En la foto se ve a Mallemaci con aspecto más adolescente, aunque vale recordar que cuando los hechos ocurrieron, ya era mayor de edad, es decir tenía 18 años.

El comunicado de los abogados de Mallemaci coincide con la audiencia que este jueves desde las 10 se realizará en la Cámara de Apelaciones de Trelew, que debe analizar la decisión del juez Marcelo Nieto Di Biase, que rechazó el pedido de juicio abreviado solicitado en su momento por el fiscal de Rawson Fernando Rivarola, en anuencia con los tres hombres imputados en la causa y la víctima, que ahora es mayor de edad.

El fiscal Rivarola apeló la decisión del juez utilizando –entre otras- aquella poco feliz frase de “desahogo sexual” que le valió dos pedidos de juicio político que actualmente se analiza en el Consejo de la Magistratura.

Si se confirma el fallo de Nieto Di Biase, Mallemaci y los otros dos imputados irán a juicio por abuso simple.

En el comunicado, los defensores del joven acusado agregan que “en la fecha, como ya ha trascendido públicamente, tendrá lugar una audiencia donde la Cámara Penal escuchará los argumentos de las partes recurrentes con respecto, al acierto o error de la denegatoria del juicio abreviado. Estos defensores, en representación de Luciano Mallemaci, que estará presente en la audiencia pues nada tiene que ocultar y de nada corresponde que se esconda, sólo dirán que por ser Luciano inocente, y estar exento de culpabilidad alguna, de revocarse la sentencia que denegó el juicio abreviado no se prestará conformidad para un nuevo juicio abreviado, no se admitirá culpa alguna porque sencillamente no la tiene y se reclamará su derecho constitucional a tener un juicio justo”, agrega el comunicado.

El dato es relevante porque según indican los nuevos abogados del imputado, la decisión de ellos y su patrocinado es no insistir con un pedido de juicio abreviado, algo que pretende el fiscal Rivarola.

“De acá en más el trabajo de esta defensa estará dirigido a que se realice ese juicio en condiciones de equidad. Por otra parte, y a modo de ruego, solicitamos a la sociedad que se evite arribar a conclusiones apresuradas acerca de la culpabilidad de nuestro prohijado, que lo único que hacen es crear caos y confusión, pues ello puede condicionar el comportamiento de quienes deben hacer justicia, y es importante recordar que a todos nos importa que los culpables paguen por sus delitos, pero tan importante como eso es que un inocente no sea condenado”.

Los abogados de Mallemaci agregan que “en definitiva y luego de un juicio justo serán las pruebas, las que valoradas libremente por jueces que, para ser justos deben estar libres de presiones sociales, las que afirmen o nieguen la inocencia de Luciano, de momento solo requerimos prudencia”.

A Mallemaci y a otros dos jóvenes (todos eran mayores de edad al momento de la presunta violación), los acusan de haber abusado de una joven menor de edad (tenía 16 años), que hace pocos meses en acuerdo con el fiscal y los imputados había solicitado el juicio abreviado, aduciendo que no estaba en condiciones de afrontar un juicio.