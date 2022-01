Subió al Aconcagua sin pase sanitario y echaron a su marido

Las autoridades mendocinas decidieron echar al jefe de la Policía de la provincia, Roberto Munives, luego de que trascendiera que su pareja había ascendido al Aconcagua sin contar con el pase sanitario.

El escándalo se desató durante el fin de semana cuando se conoció que el oficial -quien por su cargo era además jefe de la patrulla del Aconcagua- había realizado una expedición junto a su esposa, Mónica Delsouc, quien no contaba con el certificado de vacunación contra el coronavirus. Un requisito fundamental para ingresar al Parque Provincial.

"Hace tres meses salí de un tratamiento oncológico. Y me pusieron una vacuna y como me produjo una reacción me suspendieron el esquema. Me hice un PCR antes de subir", había justificado la señora tras verse envuelta en la polémica. Y agregó sobre la cumbre que realizó con motivo de lucha contra el cáncer de mama: "Me parece doloroso que me llamen para hacerme este planteo y no para la causa en sí que ha sido esta expedición que me costó horrores. Esto fue humanitario", dijo.

No obstante, por haber incumplido la norma, el Gobierno provincial despidió a Munives de su cargo. Una medida que fue confirmada por el propio ministro de Seguridad mendocino Raúl Levrino, quien señaló que fue él quien le solicitó la renuncia.

"La Policía tiene que dar el ejemplo en el cumplimiento de todas las normas: para ingresar al cerro Aconcagua hay que tener un esquema completo de vacunación e hisopado", advirtió el funcionario provincial.

Fuente: La Mañana de Neuquén