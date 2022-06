Sufrió una hemorragia cerebral y comenzó a tirar piñas al aire

Hay una gran preocupación por la salud del boxeador sudafricano Simiso Buthelezi, quien está en coma inducido en el Hospital King Edward VIII en Durban (Sudáfrica) después de su combate ante por el título de peso ligero de África de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra su compatriota Siphesihle Mntungwa. En el último minuto del combate, sufrió una conmoción cerebral y terminó desorientado, lanzando golpes al aire.

Buthelezi había transitado muy bien la pelea de 10 asaltos contra Mntungwa, se lo vio intacto durante la mayor parte del pleito e iba camino a ser el campeón de peso ligero del boxeo africano. Hasta que, en los últimos segundos, se lanzó al ataque y su oponente tropezó hacia atrás entre las cuerdas.

Al salir de esa postura, Simiso Buthelezi comenzó a boxear de espaldas a su oponente. Le dio la espalda a Mntungwa y dirigió sus golpes hacia una de la esquina del ring. En ese momento, el árbitro Elroy Marshall rápidamente canceló la pelea y llamó a los médicos porque notó que no se encontraba bien.

https://twitter.com/gvlo2008/status/1533948202596065286 El boxeo vivió momentos de tensión cuando el peleador sudafricano Simiso Buthelezi lució desorientado y comenzó a lanzar golpes al aire durante su pelea pic.twitter.com/Ajy2MG3pX4 — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) June 6, 2022

Buthelezi, que se ha graduado universitario en botánica y zoología, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, donde fue puesto en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Permanece en ese estado desde que ingresó al centro médico y los especialistas indicaron que tuvo una hemorragia en el cerebro.

“No se encuentra en buenas condiciones de salud; está crítico pero estable. Descubrimos que sangró en el cerebro y lamentablemente su condición no permite que los médicos que lo están tratando operen en este momento debido a la condición”, dijo el Dr. Buyi Mabaso-Dlamini, quien estuvo en primera fila durante la pelea, en diálogo con el periódico The Sowetan.

Los médicos ahora intentan saber cómo Buthelezi obtuvo la hemorragia, ya que no sufrió fuertes golpes en la cabeza durante la pelea, y su entrenador dijo que estaba bien antes de subir al cuadrilátero. “No hubo nada malo en la pelea y en el entrenamiento. Lideraba la pelea por puntos antes de que ocurriera el desafortunado incidente. Realmente no puedo explicar lo que pasó, para ser honesto. Fue desconcertante, pero en su entrenamiento y en la preparación para la pelea, no hubo nada malo con respecto a su condición. Estaba en buen estado antes de la pelea”, dijo el coach Bheki Mngomezulu, según News24.

Buthelezi había tenido el control total de la pelea y su comportamiento dejó estupefactos a todos los presentes. Esa repentina lesión cerebral le dio el triunfo a Siphesihle Mntungwa, quien recibió el título de la WBF All Africa cuando se canceló la pelea.

Fuente: Infobae