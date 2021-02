Jorge Taboada, secretario general del sindicato de Camioneros, este lunes, salió al cruce de las versiones que sindicaron al gremio y la obra social por la desaparición de 30 vacunas del Hospital Regional. Apuntaron a una enfermera que se desempeñaría en el Área Programática Sur. "Para nosotros es una enfermera del vacunatorio, nos dice que había disponibilidad de vacunas, no hay forma de sospechar".

Taboada: "Nosotros no nos robamos las vacunas"

Fue en una charla radial y también participó personal jerárquico de la institución y de la obra social que quedó en el centro de la escena por la desaparición de 30 vacunas del Hospital Regional.

Jorge Taboada, secretario general del sindicato y exdiputado nacional, estuvo al frente del programa radial en el que se brindaron explicaciones a la sociedad que quedó estupefacta cuando se enteró dónde se realizaban los allanamientos para dar con las vacunas desaparecidas en el Hospital Regional el 27 de enero.

Sin embargo, la denuncia judicial se hizo el 8 de febrero, motivando una semana más tarde una serie de allanamientos entre quienes tenían acceso al lugar donde se hallaban las vacunas, en el Hospital Regional.

A través de la Radio de Camioneros 104.1 FM, el gremialista explicó que “es un programa muy especial” abriendo el segmento. “Esto tiene que ver con las quejas de periodistas de la región cuestionándonos porque hacen este programa”.

“No cometimos ningún ilícito” aseguró y “lo explicaremos en este programa. Lo que tengamos que decir lo vamos a decir desde nuestra casa y emisora y de cara a nuestros afiliados y la sociedad”.

Y manifestó que “la conferencia la den los que deberían poner la cara como responsables. Nosotros no nos robamos las vacunas” afirmó. “Entendemos, comprendemos y sabemos cómo son las reglas de juego. Me hincha las pelotas el periodismo mal intencionado. Muchos de ellos mercenarios, no tienen autoridad moral”.

Taboada volvió a reiterar que desde el sector de Camioneros “no las robamos las vacunas. Dentro de las barbaridades dijeron que la habíamos las habíamos robado de transporte Andreani”.

Al gremialista entienden que se trata de una “utilización política, mala intención. Es un tema sensible, claro que da bronca, para la sociedad; los que la pasaron mal, perdieron un familiar” pero “no quieran echarles la culpa a camioneros lo que no corresponde”.

En su momento dijo que “pusimos a disposición todas las instalaciones del sindicato, colaboramos para que la Justicia actué y haga su trabajo”.

En este contexto, el exdiputado nacional sostuvo que “es fácil condenar. Primero te condenan, ejecutan y te insultan, dicen un montón de barbaridades”.

Taboada describió que desde un principio de la pandemia “esto arranca desde el minuto cero que empieza la pandemia, el tema de la vacuna, nosotros siempre tuvimos preocupación por nuestros empleados dentro de la obra social. Hacíamos consultas para ver si podamos estar en un listado para vacunar a nuestro personal”.

“Siempre fue nuestro objetivo, veníamos haciendo las consultas en diferentes organismos. Hasta que aparece Analía Muñoz, trabaja en el Hospital Regional y se presenta como directiva del Hospital. Nos vacunó contra la gripe el año pasado”, recordó el dirigente.

Por su lado, Nazarena Brown, directora de la Obra Social de Camioneros, señaló que con la misma empleada sanitaria se contactaron en diciembre del año pasado. “Se pone en contacto con nosotros para si podíamos donar un televisor a un área del Hospital, trajo una nota formal con los sellos del área programática. Ahí es donde ella nos dice que iba a haber disponibilidad de vacunas y nos iba a tener en cuenta”.

“Para nosotros es una enfermera del vacunatorio del Hospital Regional, nos dice que había disponibilidad de vacunas, no hay forma de sospechar”, aseveró Taboada. “Tampoco son treinta, eran 20 vacunas. No había ningún antecedente o sospecha que pudiera haber un tipo de irregularidad. Nos dice que traslademos a nuestro personal al hospital y se ofrece para ir a la obra social (de Camioneros)”.

“Nos piden serie de requisito” dijeron desde el gremio que se trataba de un “listado de la gente que iba a ir”.

En este sentido, explicó que “no hay ninguna posibilidad de que nosotros sospechemos de algo irregular. Lo que pagamos es el servicio de inmunización. No había ninguna razón para sospechar” porque “la gestión se hizo para el personal de la obra social, 15 trabajadores de la obra social y 5 dirigentes afectado a ella”.

“Esta persona no era empleada nuestra. Por eso explicamos cómo surge el nexo con la obra social nuestra, como se presentó era una funcionara del área programática. No había posibilidad de sospecha” volvió a reiterar.

El responsable del sindicato de Camioneros cuestionó a las autoridades del Ministerio de Salud al decir que “a mí lo que me llama la atención, por las declaraciones del Ministro de Salud (Fabián Puratich), que no se hace responsable, él es el principal actor en la responsabilidad, criterios y custodia de las vacunas”.

“Me parece sospechoso como Analía Muñoz se maneje con esa impunidad, soltura, libertad, para sacar la vacuna y vaya a la obra social a vacunar” manifestó. “El ministro en ningún momento se hace cargo de la custodia”.

Es que desde el sector explicaron que “cuando nos dijeron que había disponibilidad de vacunas para los trabajadores de la obra social ¿por qué tendríamos que sospechar?”.

“Es todo muy extraño y mínimamente acá hay responsables y justamente no somos nosotros. A mi parece que se quiere cargar sobre la obra social, dirigentes y trabajadores una responsabilidad que no nos compete”, opinó.

Sobre los allanamientos que se realizaron en el marco de la investigación, Taboada sostuvo que “acá fue con total y absoluto respeto. Me solidarizo con los trabajadores del Hospital Regional y los empleados de la obra social sufrieron atropellos, secuestro de sus celulares. No es justo que padezcan este tipo de cosas”.

“Pusimos todo a disposición porque no teníamos forma de sospechar que esto estaba pasando” manifestó, desde su lugar, Nazarena Brown de la Obra Social de Camioneros.

“No tenemos nada que ver con el robo. A mi criterio no cometimos ningún ilícito”, declaró el dirigente.