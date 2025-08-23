También se incendió un taller de chapa y pintura

El siniestro ocurrió en el taller “Jorge Barrientos”, ubicado en calle Alberto Blanc al 200. No se registraron heridos.

En la tarde del viernes, poco después de las 19 horas, se registró un incendio en el taller de chapa y pintura “Jorge Barrientos”, situado en la calle Alberto Blanc 251, en barrio Stella Maris.

El hecho fue alertado por el Centro de Monitoreo y, al arribar al lugar, personal de la Seccional Tercera y de Bomberos constató una densa cortina de humo que salía desde la parte trasera del establecimiento e invadía una vivienda contigua.

El propietario del taller, Fabián Jorge Barrientos (50), informó que al momento del inicio del fuego no había personas en el interior. Según sus declaraciones, el siniestro se originó en la cabina de pintura, donde las llamas alcanzaron un bidón con gasoil, lo que provocó una explosión dentro del inmueble.

Bomberos, a cargo del oficial inspector Héctor Alvarado, trabajaron rápidamente para sofocar las llamas en el sector interior y en el techo del taller, evitando mayores daños. En el lugar también intervino Defensa Civil con un móvil a cargo de Misael Encina.

No fue necesaria la asistencia de una ambulancia, ya que no se registraron personas heridas ni intoxicadas.