Tapia y Domínguez presentaron un libro estratégico para selecciones juveniles

Los presidentes de la AFA y Conmebol, Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, presentaron ayer el libro “Estrategia Para Selecciones Juveniles”, un proyecto ideado y financiado por el ente que regula el fútbol sudamericano.

La cita se produjo en Ezeiza con diferentes personalidades del fútbol local como Miguel Angel Russo, Alejandro Sabella, Alfio Basile, Reinaldo Merlo, Nery Pumpido y Carlos Fernando Navarro Montoya.

Los entrenadores de los seleccionado Sub-17 y Sub-15, Pablo Aimar y Diego Placente, escucharon con atención junto con el flamante manager, Bernardo Romeo, algunas filas delante de Fernando Batista, el DT campeón con la Sub-23 en el Preolímpico de Colombia.

El material recoge y reúne los trabajos realizados en la mesa de especialistas de selecciones juveniles como guía para la formación de jóvenes jugadoras y jugadores del fútbol sudamericano.

En la disertación aportaron su voz y pensamiento el entrenador formador Juan Cruz Anselmi; el colombiano Francisco Maturana; y Hugo Tocalli, a cargo del fútbol juvenil de San Lorenzo.

“Me preocupa el futuro, si no planificamos, todo puede desaparecer. Si no ponemos las cosas en su lugar, para que el próximo Maradona, Messi o Pelé vuelva a salir de aquí, si no generamos las condiciones, irán adonde haya condiciones. Aquí la plata es un medio, no un fin. El fin es trabajar para saber cómo desarrollar el fútbol”, manifestó Domínguez en el salón de Futsal de la AFA.

“Tenemos una Conmebol ordenada, transparente, en poco tiempo. Hace cuatro años, la recaudación total de Conmebol fue de 70 millones de dólares y ahora cerramos un récord con más de 500 millones de dólares. Toda esa plata vuelve al fútbol, que es muy bueno”, agregó el titular del ente sudamericano.

Tocalli solicitó a los dirigentes de la Conmebol y de la AFA que esta iniciativa continúe para que el fútbol sudamericano mejore las condiciones de trabajo para los jóvenes futbolistas.

“Para nosotros es una satisfacción este libro. Cuando asumimos con (José) Pekerman en el ‘94, no pudimos hacer muchas cosas que hoy sí tienen lugar. Por ejemplo, las canchas acondicionadas, que no sean las de 11, sino más chicas. Esto será para todos los clubes de Sudamérica, para que trabajen de mejor manera y compitan a buen nivel”, dijo Tocalli.

Maturana, ex DT del seleccionado colombiano, se manifestó un “aprendiz permanente” y agradeció la convocatoria para su contribución en el libro.

“No debemos olvidar la identidad y esencia del fútbol sudamericano, nuestra historia tan rica nos marca un camino a recorrer. Podemos ser mejores”, expresó Maturana.

El libro se gestó antes del inicio del Mundial de Rusia 2018, con una propuesta del director de Desarrollo de Conmebol, Gonzalo Belloso, quien también estuvo en la presentación.