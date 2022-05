Tatiana Colisnechenco se enfoca en dos selecciones nacionales

La comodorense Tatiana Colisnechenco palpita dos citas con la selección argentina y en diferentes deportes, si bien el fútbol es el común denominador. Por un lado, fue convocada a las concentraciones con el combinado nacional de fútbol de salón. Por otra parte, a fines de julio jugará la Copa América de fútbol 7.

La reciente convocatoria a la selección de la CAFS, le llegó a “Taty” y a seis de sus compañeras de JM Futsal luego de obtener el título en el torneo Nacional de Clubes Oro Sur Femenino, desarrollado en Esquel.

Si bien en un principio se trata de una preselección con vistas al Mundial, en diálogo con El Patagónico, Colisnechenco explicó: “nos dijeron que las que queden fuera de la lista del Mundial, seguirán en carpeta para futuros torneos. Pero es fundamental asistir a las concentraciones”.

El Mundial debía realizarse el año pasado, pero se suspendió por la pandemia y finalmente se llevará adelante en noviembre de este año. “La idea es hacer concentraciones en Comodoro Rivadavia y en Caleta Olivia, y a partir de ahí, hacer los recortes”, comentó.

Tatiana practicó diferentes deportes desde sus primeros años de vida. Le dedicó mucho tiempo al handball y llegó a formar parte de una preselección argentina cuando tenía 15 años.

Hoy, con 31 recién cumplidos, sobresale en otros deportes y disfruta de un momento que no se lo esperaba. “Estoy sorprendida que me llegue a esta edad. El domingo cumplí 31 años. A los 30 me llegó la convocatoria a la selección argentina de fútbol 7 y, ahora, la convocatoria a la selección argentina de futsal. Estoy recontra emocionada y feliz. Terrible regalito de cumpleaños: campeonas nacionales y convocatoria a una segunda selección argentina”, destacó.

Por otra parte, reflexionó: “estoy en un momento donde pienso que toda la vida me dediqué a otros deportes, cuando podría haber llegado mucho más lejos si empezaba más joven con el fútbol. Pero bueno, es tarde para arrepentirse y trato de vivir el momento”.

Sin dudas, ese “vivir el momento” también está marcado por su rol de mamá. “Ya siendo madre, a esta altura tengo que entrenar el doble. Mi hijo va a cumplir 5 años el mes que viene y es una etapa en la que necesita un montón, está creciendo y aprendiendo cosas nuevas”, argumentó.

En ese sentido, hizo hincapié en el apoyo que tiene de su familia para que pueda seguir destacándose en el deporte. “Todo esto lo puedo cumplir y compartir por la presencia de mis papás. Cada vez que tengo que ir a entrenar, me lo cuidan; a los viajes, si pueden ir, van”, enfatizó.

“Es un conjunto de emociones que, por suerte, las puedo controlar gracias a mis papás y a mi familia en general, que también está cuando hay que juntar plata o hay que vender algo. Hay toda una familia detrás”, aseguró.