Tevez contó que sus suegros tienen coronavirus

Muy cuestionado a lo largo del día por haber violado presuntamente la cuarentena por coronavirus para jugar un picadito de fútbol en una estancia privada de Maipú, Carlos Tevez salió a defenderse de las críticas y a contar su versión en una entrevista con Paulo Vilouta para el programa Intratables, por América TV.

"No es verdad que salí a jugar un picadito. Me pidieron una foto y accedí", comentó por la imagen en la que quedó en el ojo de la tormenta.

Pero el Apache fue mucho más allá y fijó postura de manera tajante respecto a la posible vuelta del fútbol, a la que se opuso rotundamente porque "hay gente que se está muriendo y hospitales colapsados" y hasta confió que sus propios suegros contrajeron Covid 19.

"Para mí no es momento de volver. Es mi opinión personal. Es muy difícil ahora decir que hay que volver sabiendo que hay gente que se está muriendo. Las fechas son tentativas. Si le metemos presión a la Conmebol, las fechas cambian. La AFA saben que no podemos quemar etapas. No me preocupa que la Conmebol ponga fecha, si no podemos entrenar va a ser difícil que volvamos", declaró el Apache, que se vio obligado a reaparecer públicamente ante la información de la tarde que lo salpicó.

"Mis suegros tienen coronavirus", blanqueó el Apache en el momento de mayor dramatismo de la entrevista exclusiva.

"No nos gustó las fechas que puso CONMEBOL", reiteró Carlitos, que una vez más demostró que habla sin casette y no tiene filtros.