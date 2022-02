Tevez desmintió un intento de robo en Fuerte Apache

En la tarde del martes salieron a la luz en las redes sociales una información sobre un supuesto intento de robo de un vehículo a Carlos Tevez mientras circulaba por Fuerte Apache que resultó ser falsa.

La versión además indicaba que hubo un muerto tras un tiroteo con la custodia del exfutbolista, pero desde el entorno del ídolo de Boca desmintieron todo luego de que el rumor fuera replicado por algunos medios nacionales.

Ahora fue el propio Tevez quien hizo un vivo en su cuenta de Instagram para desmentir la versión: "Como veo que mucha gente me manda mensajes, preocupada por lo que están hablando, me parece bueno salir a decir que es mentira".

"No me manejo con custodia, menos en mi barrio. Están hablando cosas que no deben. Quería salir a aclarar un poco las cosas porque la familia se preocupa y la verdad es que voy siempre a mi barrio a jugar al fútbol. Entro como si fuera mi casa, siempre me siento igual. Lo hago porque es la gente que quiero, que me cuida y que se hable así a uno le duele", agregó.

Pero, acto seguido, confirmó que hubo una muerte por un incidente en Fuerte Apache: "Tengo la necesidad de decir y poner en claro de que mi barrio sigue siendo mi casa. Obvio que hay un muerto, una familia dolida, pero yo no tengo nada que ver. Saludos y que la gente que estaba preocupada, sepa que mi familia está bien y que a mi barrio lo cuido, como también trato de protegerlo de las boludeces que hablan".