Tiene coronavirus y deambula por las calles

El joven vive en la calle "para no contagiar" ni a su familia ni a la gente del parador en la ciudad de Buenos Aires.

Marco se infectó de coronavirus. Cumplió con el aislamiento de 14 días en un hotel porteño. Luego se fue a un parador, donde otras personas estaban en su misma situación. Temió volver a contagiarse y se fue a un hospital, donde no lo atendieron.

"Me dijeron que no me podían volver a hacer un hisopado", contó Marco este viernes en Buen Telefe. Marco recorrió entonces tres hospitales, donde le negaron asistencia.

"Ahora estoy mejor, aunque continúo con dolor de cabeza y garganta", dijo. El joven no quiere ir a la casa de su madre porque teme infectar a su numerosa familia.

"Pero también temo infectar a la gente del parador", agregó. Allí hay unas 10 personas en su misma situación.

Hoy Marco deambula por las calles porteñas, sin solución y con el riesgo de infectar a personas sanas. Esta mañana permanece en los alrededores de Plaza Italia, en el barrio de Palermo.