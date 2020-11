Tinelli acusado de usar una foto de otra persona en su homenaje

En las últimas horas, el conductor se vio en medio de un escándalo, tras ser acusado por un usuario de usar una fotografía que no era de él en sus redes sociales. Tinelli se convirtió en tendencia y hubo varias críticas y memes.

Tras el fallecimiento de Diego Maradona, el conductor utilizó sus redes sociales para homenajear a su amigo. En el último posteo de Instagram, conmemoró un partido que jugó con el ex futbolista y hace unas horas trascendió que no era él y se convirtió en tendencia en las redes sociales.

El sábado, Tinelli escribió en Instagram: “Parque Chacabuco. Año 1973. Yo jugaba en San Telmo. Me dijeron que en Los Cebollitas (Arg.Jrs), había uno que le decían Pelusa y jugaba muy bien. Se quedaron cortos. Hasta siempre Diego”.

Sin embargo, hace unas horas, las redes socials estallaron con mensajes, críticas y memes en contra de Marcelo Tinelli; tras circular la misma foto pero en la cuenta de Omar 60, quien además escribió: “Marcelo Tinelli ese no sos vos. Soy Yo. No me robes ese recuerdo. Año 1973. Revista el Gráfico. Título de la nota “Esos pibes la rompen”.

Además, el posteo de Marcelo fue compartido en la cuenta de Guillermina Valdés, quien también recibió comentarios del cuñado de Omar, donde explicaba que el de la foto era él.

Tinelli ya había quedado en el ojo de la tormenta porque trascendió que fue quien más influyó para que Diego estuviera el 30 de octubre en la cancha de Gimnasia, donde le entregó una plaqueta y se sacó una foto con él. Es que ese día, el ídolo no quería salir de su casa porque ya no se sentía bien.