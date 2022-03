Tiro Federal, Santa Lucía y Náutico Rada Tilly ganaron en Primera Damas  

La Asociación Austral de Hóckey desarrolló el último fin de semana la segunda fecha del torneo Apertura de Césped 2022.

En ese contexto, en la categoría Primera Damas hubo victorias de Tiro Federal, Santa Lucía y Náutico Rada Tilly.

Las chicas de Tiro le ganaron 2-1 a Comodoro RC, Santa Lucía se impuso por 3-1 sobre Deportivo Portugués -ambos juegos disputados el sábado-, mientras que el domingo, Náutico le ganó 3-1 a Calafate RC.

La actividad se desarrolló el fin de semana y los escenarios de juego fueron las canchas de Comodoro RC, que se encuentra en barrio Astra, y la de Calafate RC, que está ubicada en Divina Providencia. Asimismo, la jornada tuvo partidos de las categorías Sub 14, Sub 16B, Sub 16 y Sub 19.

Por otra parte, la Asociación Austral felicita a los árbitros nacionales Estefanía González Mons y Matías Bahl, ya que fueron designados por la Confederación Argentina de Hóckey, para el Regional B Damas que se jugará en la ciudad de Neuquén.

Asimismo, felicita a los clubes Santa Lucía y Calafate, quienes participarán del Regional de Damas Mayores.

Foto: Nautico Hockey Rada Tilly.

.......................

Panorama de la 2ª fecha

Sábado

Cancha: Comodoro RC - B° Astra - Km 20

Local: Santa Lucía.

Sub 14

- Santa Lucía 2 / Deportivo Portugués 1.

Sub 16 B

- Santa Lucía 0 / Deportivo Portugués 5.

Sub 16

- Santa Lucía 0 / Deportivo Portugués 6.

Primera Damas

- Tiro Federal 2 / Comodoro RC 1.

- Santa Lucía 3 / Deportivo Portugués 1.

Domingo

Cancha: Calafate Rugby Club - B° Divina Providencia.

Local: Calafate RC.

Sub 14

- Calafate RC 1 / Náutico Rada Tilly 0.

Sub 16B

- Calafate RC 2 / Náutico Rada Tilly 1.

Sub 16

- Calafate RC 4 / Náutico Rada Tilly 0.

Sub 19

- Calafate RC 5 / Náutico Rada Tilly 3.

Primera Damas

- Calafate RC 1 / Náutico Rada Tilly 3.