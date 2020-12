Titín Naves, melodías infinitas en un concierto por streaming

La pandemia cambió la forma en que los artistas puedan tocar en vivo. Ya no existen recitales en grandes estadios ni festivales que propongan una experiencia diferente. Lo que permiten las medidas sanitarias es compartir las canciones a través del streaming. Avelino “Titín” Naves lo sabe. Reconoce que no es lo mismo que un show presencial, pero es una nueva forma de expresar amor.

El “cronista” musical brindará un concierto este sábado 19, desde las 20, y las entradas se encuentran en www.alpogo.com con un valor de 350 pesos.

“Como todo lo nuevo puede llegar feo y dañino, o tecnológicamente muy bueno. Tuve la oportunidad de presenciar el streaming desde la parte de atrás y ver la cantidad de cables y sistemas inalámbricos, y es impresionante”, reconoció Titín.

En diálogo con El Patagónico, el artista aseguró que faltará la adrenalina que le inyecta el público. “Falta lo principal. Los afectos, los abrazos, los besos y el cariño. Todo eso se está perdiendo. Será una nueva manera que te quieran o que la gente demuestre su cariño comprando una entrada virtual. En mi caso es simbólica a 350 pesos, que hoy por hoy todos sabemos que no es nada”, agregó.

“Vamos a hacer nuestro primer streaming y ojalá que termine pronto esta pandemia para poder tocar en vivo y estar en contacto con la gente, que es lo que a mí me gusta y a la gente también”, agregó.

Titín sabe que se trata de una cuestión de costumbres y que llevará tiempo acostumbrarse a esta nueva normalidad. “Cuando era pibe me preparaba para ir a un recital: hacia la previa, me bañaba y elegía la vestimenta. Ahora, en un streaming, me baño, me pongo la bata y me tomo unos mates. Abrís el correo electrónico, hacés click y te abre una puerta virtual. Será una nueva forma de salir, de compartir tu comida y bebida. Es medio frío. Muy ‘ciborg’. Hay una barrera y una muralla de Berlín entre el músico y el público. Por lo menos para mí es así”, reflexionó.

LA PANDEMIA Y LA MUSICA

No es fácil transitar la pandemia. Los artistas lo saben. Sus proyectos se vieron paralizados y sus ingresos disminuyeron. “La estuve llevando mal. Vivimos un montón de cosas. La gente se muestra como es. Es como cuando te llenás de plata de golpe: la pandemia demostró un montón de lados oscuros de la gente, y otros muy hermosos y solidarios. Había gente que estaba al lado mío y hoy ya no está. En las buenas estamos todos, en las manos no lo están. Con una mano contás a la gente que se te acerca”, consideró.

“El año pasado hice 25 shows. Fue el año donde más toqué. Eso repercutió en mi economía. Ahora no la estoy pasando muy bien, no soy un tipo que juntó plata. Con 113 Vicios no junté un mango. Tampoco soy un indigente, pero estoy al borde. Pago un alquiler que me come la vida y no tengo gastos que sean fijos. Necesito tocar para manifestarme por la vida. Necesito hacer lo que yo sé, que es música”, destacó.

En esos duros momentos, Titín encuentra un refugio entre la gente que le agradece por ser parte de su vida. “Ese es mi mejor psicólogo. Es el que me hace levantarme todas las mañanas. Muchas veces me pregunto ¿qué hago? ¿Largo todo al carajo y me voy al campo? ¿Cierro todo y me voy? ¿Me voy a comprar una botella de agua y un par de verduras? Esa es mi luz. Porque mínimo un par de autógrafos firmo y recibo un par de gracias”, destacó.

“Hay gente que me dice ‘yo me casé con tu tema’. Son cosas muy profundas que son muy personales y que estoy involucrado. 113 Vicios está involucrado de una manera u otra en la vida de cada uno”, afirmó Titín.