"Todos sabían que estábamos haciendo los permisos"

Lovera aseguró que desde la sede municipal enviaban las personas a esa área para que les otorgaran un permiso ante una situación de fuerza mayor.

“Me pagaron uno de los sueldos que me debían, falta un tercio; esta última semana de la Municipalidad no me han llamado; sí antes de ir a declarar. Con la excusa del sueldo, me llamaron y me dijeron que no vaya al Concejo porque no tenían facultades para tomarme una declaración”, señaló Lovera en Radio 3.

“La verdad que me siento bastante abandonando, no creí que esto llegara a pasar, estoy prácticamente solo, no he tenido ninguna respuesta, los compañeros que tenía, ya los perdí”, reprochó el ex funcionario de 23 años.

“Tengo principios de epilepsia, cuando hablo y me pongo muy nervioso, tengo crisis que necesitan medicación. Por eso no he salido a decir nada, para evitar ponerme nervioso”, justificó.

Lovera, un militante que fue designado por Huisman como secretario de Juventud, aseveró que “nosotros estábamos en Desarrollo Social, los vecinos iban a la Municipalidad y de ahí los mandaban a nuestra área porque los permisos salían más rápido. Por ende todos sabían que estaban saliendo los permisos”.

Aclaró que “no pedíamos los permisos a la Provincia, copiábamos y pegábamos el formulario, pero siempre lo hicimos con intención de ayudar a la gente, nunca con el espíritu de habilitar a alguien para ir a pasear, sino por cuestiones personales de fuerza mayor u operaciones”, fundamentó.

“Nunca lo quise renunciar; no era mi intención, hoy creo que somos la parte más delgada del hilo, por donde se corta, porque nos están queriendo echar la culpa a nosotros”, destacó.