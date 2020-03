Toma de Barrido y Limpieza alteró programa ambientalista municipal

Caleta Olivia (agencia)

Los mismos manifestaron una serie de reclamos que van desde la provisión de indumentaria para realizar su tarea y el mejoramiento de las condiciones del hábitat de su base de operaciones, hasta la necesidad de poder elegir a su propio delegado.

A ello sumaron quejas por “persecución” y “maltrato” que reciben de dos funcionarios de segundo y tercer rango de la nueva gestión, a quienes identificaron como José Luis Catrihuala y Enrique Sánchez, asegurando que se denunció el caso ante la intendencia a través de una nota cursada el 19 de febrero, la cual aún no fue respondida.

Por todo ello, decidieron realizar la toma pacífica del sector ubicado en la zona céntrica, sobre la calle Lavalle, donde no solo bloquearon el portón de acceso sino también la salida de dos camiones con jaula que se utilizan para la recolección de residuos urbanos.

“No vamos a quemar cubiertas; solo queremos que alguien de la intendencia o del gremio se acerque a hablar con nosotros para que podamos expresar lo que nos está pasando” dijo el principal vocero, Gastón Torres.

“NO QUIEREN TRABAJAR”

Por su parte el secretario de Servicios, Rubén Contreras, admitió en declaraciones formuladas a la FM Frecuencia Patagonia que la medida de fuerza “imposibilita la salida de los materiales, insumos y herramientas para realizar el trabajo correspondiente al diagrama de limpieza de los barrios”.

No obstante aclaró que igualmente se instrumentaron mecanismos para evitar que los mismos se suspendan dado que la mayoría de los trabajadores afectados a las tareas ambientalistas no participan del conflicto.

Por otra parte desautorizó la palabra de Gastón Torres asegurando que no pertenece a Barrido y Limpieza ya que hace varios días se lo traspasó a otra área, pero “hoy llegamos a ese sector y tuvimos problemas porque algunos no quieren trabajar por el simple hecho de que no les gusta el supervisor”.

“Solo son siete u ocho los que estaban haciendo paro y si bien es cierto que el sector (edilicio) no está en condiciones, la mayoría de la gente está trabajando y por eso hemos pedido que nos den tiempo para remodelarlo”.

Finalmente dijo que se presentó una denuncia penal por la toma ya que no se pueden retirar herramientas y vehículos, añadiendo que el gremio (SOEMCO) no avala la medida de fuerza y consecuentemente quienes estén adheridos a la misma serán pasibles de descuentos en sus salarios.