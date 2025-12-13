Torres admitió la "recesión" y cuestionó la falta de previsión

Ignacio Torres destacó este sábado la agenda de producción y desarrollo que la Provincia lleva adelante junto al sector privado para el sostenimiento y fortalecimiento de la actividad hidrocarburífera.

"Hace algunos años, en este mismo lugar, se celebraban decisiones políticas con tintes demagógicos que generaron problemas muy importantes, pero hoy esta gestión es parte de la solución y no del problema", expresó el gobernador de Chubut durante la conmemoración por el nuevo aniversario del descubrimiento del petróleo, hace 118 años.

El mandatario encabezó el acto oficial, en el Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo de barrio Mosconi, valorando la mesa conjunta de la que hoy participan las distintas operadoras de la Cuenca del Golfo San Jorge, los gremios del sector y los trabajadores, ratificando el compromiso para el sostenimiento de la actividad al haber eliminado las retenciones.

“UN MOMENTO DE PROFUNDA RECESION”

En su discurso, el gobernador sostuvo que "es muy fácil conducir una provincia o un municipio en un momento de bonanza económica, con un barril por encima de los cien dólares; y ahí es donde hay que tener conciencia de que los commodities fluctúan y que no siempre van a estar encima de ese valor, o casi en negativo como en este momento está el valor del barril".

Luego acotó que "hoy estamos en un momento económicamente crítico, con un contexto de profunda recesión, y eso impacta directamente en las arcas provinciales y municipales, y en el bolsillo de todos los chubutenses".

"En medio de esta realidad, muchas veces los chubutenses caemos en la trampa de gritar y buscar un enemigo, pero yo no voy a hacer eso; porque hace algunos años, en este mismo lugar, se celebraban decisiones políticas con tintes demagógicos que generaron problemas muy importantes. Por ejemplo, cuando se decía que 'a partir de ahora, los argentinos vamos a pagar más barato el combustible', apelando al precio de un barril que nos costó a los chubutenses miles de millones de dólares; y muchos aplaudían porque no había una mirada a futuro ni a mediano y largo plazo, y esa óptica cortoplacista no la podemos tener más".

Añadió luego Torres que "muchos dirigentes también, en momentos difíciles, caen en la trampa de tener posturas mezquinas. Porque en estos momentos florece lo peor de las personas, pero también lo mejor. El intendente hablaba de la necesidad de diversificar y de pensar en el futuro, y ahí hay una cuestión actitudinal; y otras veces escucho expresiones que parecen un deseo de que el no convencional sea un fracaso para que al intendente y al gobernador nos vaya mal y que alguien obtenga un rédito electoral, en lugar de ponerse 'espalda con espalda' y con la actitud que tenemos que tener, que es ponerle el pecho a los problemas".

ELIMINACION DE LAS RETENCIONES

"Si hacemos historia, en un momento coyuntural durante los años 90, tuvimos una espiral de destrucción de empleo muy profunda, con una situación similar a la actual; y eso no tuvo que ver directamente con el petróleo, sino con nuestra industria y con los comerciantes. Pero hoy podemos decir que, en un momento difícil, podemos estar orgullosos de que el gobernador, el intendente, los gremios, diputados, senadores y absolutamente todos logramos ponernos de acuerdo para ser parte de la solución y no del problema", puntualizó el mandatario, sumando a ello que "la historia nos pone de un lado o del otro, y el hecho de haber logrado la eliminación de las retenciones no fue por un 'iluminado' en la Casa Rosada al que se le ocurrió ayudar a Comodoro Rivadavia: fue un planteo de más de un año".

"Las luchas se dan con vehemencia, pero también con inteligencia: sino es demagogia, como lo hemos vivido en otros tiempos donde los resultados no fueron más que críticos. Se perdieron miles de millones de dólares aplaudiendo, en este mismo lugar, al precio sostén del barril. Durante mucho tiempo, YPF se utilizó como una empresa a disposición de la política, en lugar de ser una con la robustez suficiente para crecer y generar más trabajo. Con YPF también se hicieron negocios y torpezas, y sin embargo, más allá de todo esto, con el vicegobernador apoyamos a la empresa en el juicio en los Estados Unidos, que ponía en jaque más de 16 mil millones de dólares para el país", recalcó Torres.

Sobre este punto, aseguró que "lo hicimos porque queremos que a la Argentina le vaya bien, y lo mismo vamos a hacer en la provincia", a la vez que recordó que "18 años se tardó en que finalmente nosotros pudiéramos adjudicar el astillero de Comodoro Rivadavia, y algunos quieren que fracase porque les molesta que la ciudad pueda mirar al mar".

"Tenemos que tener la conciencia y la madurez dirigencial que nos demanda la ciudadanía en momentos difíciles. Y ahí quiero que el intendente sepa que, más allá de que seamos de colores partidarios distintos, como gobernador lo voy a acompañar y a ser parte de la solución. La historia me va a ubicar en un momento crítico en el que buscamos la solución porque cuando el barril estaba por encima de los 100 dólares, Comodoro Rivadavia tenía problemas con el suministro de agua; y ahora, que tenemos un precio del barril casi negativo y una recesión galopante, la ciudad va a tener la obra del acueducto que necesita, y la vamos a hacer juntos y sin mezquindades políticas", expresó Torres.