Toti Pasman confirmó que tiene coronavirus

Toti Pasman confirmó esta mañana que tiene coronavirus. El periodista deportivo se realizó el hisopado ayer por la mañana y a la tarde le dieron el resultado. “Estoy bien, aislado. Estoy cansado nada más, me levanté bastante bien. Nunca tuve fiebre, ni tos, ni perdí olfato”, aseguró en LAM.

“Estoy cansado, con malestar y dolor de cabeza. Me levanté mucho mejor de lo que me fui a dormir anoche. Seguramente me contagié en la radio, que es al único lugar que estoy yendo”, aseguró.

Cabe recordar que el periodista asistió este fin de semana al programa de Mirtha Legrand que actualmente lo conduce su nieta Juana Viale. “Ya le avisé a la producción de Juanita, le pido disculpas. Fui sin saber, sin síntomas”, explicó Pasman. Ante esta situación se hisoparían los invitados Manuel Wirtz, Sol Pérez y Gabriel Oliveri, como también Juana Viale.

Por su parte, en otro de sus trabajos, en radio La Red, Toti Pasman está al frente de Futbol 910 junto a Leo Gentili, Juan Pietravallo, Marcelo Baffa y Daniel Baretto. A la radio no va desde el pasado jueves, así que en principio no habría mayores complicaciones dentro del medio.