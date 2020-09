El Patagónico | Regionales | CORONAVIRUS - 10 septiembre 2020

Transportistas escolares se movilizaron en el Centro

No saben cuándo volverán a trabajar y sus cuentas son cada vez más rojas, a tal punto que muchos no saben cómo llevar el día a día. "Nos hemos reconvertido de la mejor manera, pero no alcanza para sustentaros dignamente" aseguran.