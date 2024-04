Trebucq se enojó con Majul al aire y revoleaó los auriculares

El trabajador de medios Esteban Trebucq tuvo un inconveniente que no le habría caído del todo bien a su colega, Luis Majul, por lo que se fue revoleando los auriculares y pegando un portazo.

Esteban Trebucq y Luis Majul protagonizaron una insólita pelea en pleno aire de la radio, por lo que no hicieron el habitual pase entre ambos programas. Pero como El Observador se transmite vía Youtube, el incómodo momento quedó registrado en la web.

Así, por la noche desde LAM (América TV) dieron cuenta de la tensa situación, mostraron el video del silencioso cruce entre Majul y Trebucq, al tiempo que explicaron qué es lo que pasó.

"Ellos hacen un pase y Trebucq últimamente se va muy apurado o no haciendo el pase porque está con un tema familiar delicado. Y Majul tiene un tema, que todo se le tiene que avisar. Tiene que saber todo", reveló Yanina Latorre, que también trabaja en esa radio.

En tanto, detalló: "Y hoy Trebucq no hacía el pase y parece que no le avisó. Entonces cuando Majul entra al estudio, Trebucq le dijo que se estaba yendo, que estaba muy apurado, no le gustó la respuesta de Luis y pegó un portazo. Estaba preocupado por el tema familiar".

Así, en el video pudo verse el ingreso de Majul al estudio radial en el que Trebucq estaba terminando su programa. Allí el pelado le hizo señas a Luis avisándole que no se quedaba a hacer el pase, lo que no le habría caído nada bien a juzgar por las imágenes. Tras ello, Trebucq reaccionó revoleando sus auriculares y pegando un portazo al salir del estudio.