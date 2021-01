Trump desclasifica los archivos "OVNIS" de la CIA antes de abandonar la presidencia

Una ley promulgada en diciembre por el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obliga a los servicios de inteligencia a entregar información sobre fenómenos aéreos no identificados.

Una cláusula en la Ley de Financiación Gubernamental promulgada en diciembre por el presidente estadounidense Donald Trump que entonces pasó desapercibida hoy mantiene en vilo a miles de personas en todo el mundo: la normativa obliga a los servicios de inteligencia a informarle al Congreso todo lo que saben sobre los objetos voladores no identificados (OVNI). Antes de la llegada al Capitolio, la organización The Black Vault logró poner a disposición los archivos de la CIA para descarga gratuita en su página web.

Según informaron los medios estadounidenses, dentro del proyecto promulgado por Trump en diciembre estaba la Ley de Autorización de Inteligencia para 2021 con una cláusula que exige que los jefes de inteligencia presenten un informe “a los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados, incluidos los objetos en el aire observados que no han sido identificados”, dentro de los 180 días.

También se les pide que identifiquen “posibles amenazas aeroespaciales u otras amenazas planteadas por los fenómenos aéreos no identificados a la seguridad nacional, y una evaluación de si esta actividad de fenómenos aéreos no identificados puede atribuirse a uno o más adversarios extranjeros”.

La semana pasada, el sitio web The Black Vault logró poner a disposición los archivos de la CIA para su descarga gratuita. John Greenewald Jr, fundador de la página, pasó los últimos 25 años insistiendo a la agencia para que revelara sus secretos y le permitiese acceder a sus documentos. Finalmente, lo consiguió. El investigador expresó que su trabajo es más que gratificante y se trata de una labor social, porque todo el mundo "tiene derecho a saber".

Desde 1996 "The Black Vault se ha convertido en uno de los principales destinos de Internet para obtener información / investigación sobre secretos gubernamentales, proyectos ultrasecretos, historia y mucho más", explica el sitio web sobre su misión.

"La CIA ha hecho esta labor increíblemente difícil", aseguró John Greenewald Jr en declaraciones al portal Motherboard.

"Cuando empecé tenía 15 años y sabía que había información sobre esto. Sé que hay algo más. Y no por información falsa de Internet, sino porque existen datos de la CIA, la NSA y las Fuerzas Armadas. Siento que por fin he conseguido lo que me proponía, un acceso sencillo a material importante para que la gente pueda leerlo y forjarse su propia opinión acerca de lo que está pasando", celebró.

¿Qué documentos se pueden encontrar?

Los archivos contienen información variada, desde individuos anónimos que aseguran haber visto explosiones de fuego salidas de la nada, hasta cráteres que aparecen sin explicación alguna en distintas localizaciones.

En las primeras 24 horas que los documentos estuvieron disponibles, informó Greenewald, "hubo decenas de miles de descargas". Según confirmó la CIA a The Black Vault, esta sería su colección completa, pero no hay forma de asegurarlo al 100%.