Tyson descartó a Holyfield como adversario en su vuelta al boxeo

"No, no, tenemos muchos muchachos", dijo 'Iron' en el programa "Young Money radio" tras ser consultado sobre la posibilidad de que Evander Holyfield sea su contrincante en su retorno al ring.

El exboxeador estadounidende Mike Tyson confirmó que no se enfrentará a su exrival y compatriota Evander Holyfield en un combate de exhibición, que marcará su regreso al pugilato tras 15 años.

"No, no, tenemos muchos muchachos", dijo ‘Iron’ en el programa "Young Money radio" tras ser consultado sobre la posibilidad de que Holyfield sea su contrincante en su vuelta al ring.

"Tenemos tantos tipos que quieren hacer esto. Estamos en llamadas, estamos haciendo negocios con muchachos en este momento. No vas a creer los nombres cuando se den a conocer. En algún momento de esta semana tendremos el contrato terminado", agregó sin dar certezas sobre su potencial rival.

Tyson, de 53 años, además dejó en claro que su intención no es "ganar dinero" con la realización de la pelea y que lo recaudado será donado "a la caridad".

"Cualquier dinero que obtengamos, se lo daré a alguien más. Yo no voy a ganar dinero, probablemente la compañía, mi esposa, porque ella está asociada conmigo, probablemente ganará algo, pero mi dinero se va (a la caridad)", sentenció.

"Voy a hacer este evento de caridad. Voy a tomar este dinero y ayudar a estas personas sin hogar, y vamos a ayudar a estos hermanos adictos", reforzó.

"Yo he estado sin hogar y he sido adicto, así que conozco la lucha. No mucha gente ha sobrevivido como yo", cerró el ex campeón del mundo de los pesos pesados.