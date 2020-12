Un 25 % de ocupación en Madryn

El fin de semana largo generó movimiento turístico en Puerto Madryn. Los integrantes del sector vivieron la llegada de visitantes como una bocanada de oxígeno en una actividad que estuvo paralizada durante meses por la pandemia.

Lo sucedido alimenta las expectativas sobre aquello que podría ocurrir con la apertura del turismo nacional donde la ciudad del Golfo se posiciona como uno de los puntos que genera interés en los visitantes.

Cristian Loustou, de la Red de Alquileres Temporarios, comentó que “tuvimos visitas de gente de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, así que fue un fin de semana lindo donde la gente pudo disfrutar de la ciudad y de la playa”.

Partiendo de un nivel de actividad 0 durante meses el poder tener turistas ya es un aliciente aunque los primeros datos refieren a un 25 por ciento de ocupación, que es un valor interesante si se compara desde donde se viene y el contexto de pandemia que se vive.

“Yo calculo que los niveles de ocupación rondarán el 25 por ciento” dijo el prestador turístico, quien reconoció que “la verdad estamos contentos de poder empezar a trabajar después de tantos meses de no tener actividad”. Asimismo, recalcó que “en un año tan raro estamos contentos que se haya abierto y hayamos podido empezar” sostuvo Loustou, quien adelantó que “ahora vamos a finalizar de ponernos de acuerdo entre nación, provincia y municipio para que se largue la temporada a todo el país a mediados de diciembre”, publica hoy diario Jornada.

Con vistas a los meses de verano, el prestador turístico está solicitando que se pueda oficializar –rápidamente- el turismo interno porque “tener previsibilidad para poder vender y los visitantes concretar sus reservas” debido a que “esto no es un kiosco. No abre y la gente empieza a comprar y cada día que pasa y la gente no puede resolver su estadía o presencia en Madryn opta por otro destino, en especial los ciudadanos de los grandes centros urbano”.