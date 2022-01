Un basquetbolista se casó por zoom para que su esposa pueda viajar

El basquetbolista cordobés Alexis Elsener, quien actualmente juega en el Veltex Shizouka, de la Liga de ascenso de Japón, se casó con la formoseña María Agostina Villafañe y lo hizo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, para que su flamante esposa pueda viajar al país asiático.

Si bien la pareja tenía planes de boda para más adelante, la unión formal se adelantó para que la mujer pueda ingresar a Japón y la ceremonia estuvo a cargo del intendente Martín Gill, quien ofició de juez de paz en el primer casamiento de estas características en la ciudad cordobesa de Villa María.

Del evento participaron unas 61 personas desde distintos lugares y para que el casamiento se pueda realizar el basquetbolista debió prestar consentimiento previamente ante escribanos japoneses.

"Sabemos que nos elegimos el uno para el otro, con nuestras dificultades, con mi trabajo. Mi trabajo me permite viajar mucho y ella aceptó, me bancó, me toleró y soy un agradecido", señaló Elsener.

Asimismo, el deportista argentino añadió: "La volvería a elegir una y mil veces, estoy muy feliz por este día. Ojalá que te pueda tener pronto acá conmigo mi amor, te amo".

Por su parte, Villafañe manifestó: "Sabés que te amo, que te elijo todos los días. Esperamos un montón este momento y que por fin falta menos para vernos".