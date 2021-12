Con el avance del coronavirus en Europa se están comenzando a extremar las medidas y un club grande de ese continente deicidió no contratar a futbolistas no vacunados.

Un club no contratará a jugadores no vacunados

Los futbolistas que no están inmunizados contra el Covid-19 representan un riesgo para la salud y es poco probable que Liverpool contrate a jugadores que rechacen la vacuna, dijo el entrenador Jürgen Klopp.

El DT de Aston Villa, Steven Gerrard, y su homólogo de Crystal Palace, Patrick Vieira, dijeron que el estado de vacunación podría ser algo a considerar a la hora de fichar a jugadores mientras los casos siguen aumentando en la Premier League.

Los brotes de Covid-19 en varios clubes han obligado a posponer 10 juegos hasta ahora en la Premier, incluidos seis este fin de semana.

"No estamos cerca de fichar a un jugador, pero lo pensé y sí, será influyente, definitivamente", dijo Klopp, quien anteriormente se había mostrado indeciso sobre si el estado de vacunación influiría en la política de transferencias del Liverpool.

"Si un jugador no está vacunado, es una amenaza constante para todos (...) Desde el punto de vista organizativo, se vuelve realmente complicado. Si realmente quieres seguir los protocolos, es realmente difícil hacerlo".

"Por supuesto, será influyente. No vamos a crear un edificio para jugadores no vacunados, ojalá no sea necesario".