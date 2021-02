Un depravado anda suelto en Km 8

“Me bajé del colectivo y me empezó a perseguir un hombre, me empezó a gritar un montón de cosas horribles y a perseguirme cada vez más rápido. ¡No sé qué hubiese pasado si no me metía a ese kiosco! Por favor no anden solas, sea la hora que sea”, recomendó la usuaria Stefiperdomo en Twitter.

De inmediato su caso tuvo repercusión y comenzó a viralizarse. La joven contó que el hecho ocurrió en Km 8, “a 5 cuadras de la Escuela 707” y que el depravado que la persiguió “era un hombre grande, morocho y tenía un ‘camperón’ de Boca. Posta, estamos cansadas de estar con el miedo encima. ¿Cuándo se va a terminar toda esta mierda? Por suerte no pasó a mayores y tengo a mis amigos que me acompañan siempre”.

El último fin de semana se había hecho público un caso similar, el de una joven que alrededor de las 20 se hallaba en la costanera de Rada Tilly cuando empezó a merodearla un sujeto en bicicleta que las tres veces que pasó le dijo groserías.

Ella optó por volver a su casa y el depravado la persiguió, por lo que debió pedir ayuda a dos mujeres que estaban en la calle, mientras llamaba por teléfono a su padre quien alcanzó a tomarle fotografías al ciclista acosador, de quien nada se supo en estos cuatro días pese a que la Guardia Urbana habría dicho que lo tenía identificado.