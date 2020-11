Un espacio para la contención y el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de género

Marisol Ramírez fue víctima de abuso sexual y en el proceso que tuvo que realizar para denunciar a sus abusadores sufrió obstáculos, falta de respuestas del Ministerio Público Fiscal, falta de contención del Estado y una justicia que avanza a paso lento en casos muy graves.

Esta situación no amedrentó a Ramírez que decidió visibilizar su situación y salir en los medios de comunicación a hablar de lo que pasa y se oculta en Comodoro Rivadavia, a partir de ese momento decisivo de visibilización, comenzaron a acercarse mujeres víctimas de abusos y violencia de género que sufrieron en las instituciones lo mismo que ella sufrió, abandono y desidia.

A partir de su experiencia comenzó a asesorar a víctimas en qué caminos tomar para que sus casos no sean olvidados y entraran en una vía más rápida, lo que llevó a crear la organización Mujeres Activistas del Sur con el acompañamiento de otra organización, los Pañuelos Amarillos, un grupo que busca visibilizar las denuncias de abusos sexuales contra la integridad de niños y niñas.

En comunicación con El Patagónico, desde Mujeres Activistas del Sur resaltaron el trabajo de Marisol y de la agrupación: “en un principio Marisol llegó a tener contacto con agrupaciones e instituciones nacionales y otros países, por cómo funcionan las cosas en Comodoro hay que preguntar y presionar, al ser varias las escuchan, buscan contactos en las instituciones para tener reuniones con actores importantes. El Estado no está actuando como debe, las denuncias de abuso sexual y violencia de género llevan a experiencias y procesos larguísimos”.

En una reunión entre la agrupación y el fiscal Martín Cárcamo, a cargo de la Agencia de Delitos Sexuales del Ministerio Público Fiscal, el funcionario de la justicia detalló que los casos se dilatan o tienen demoras (en la mayoría de los casos de años) “se debe a la falta de psicólogos forenses (que tienen a cargo las jurisdicciones de Comodoro Rivadavia, Rada TIlly y Camarones). Desde la agrupación nos ofrecimos a ver qué se puede aportar, incluso personal. Hay casos que necesitan rapidez, hay pruebas de abuso que se pierden en el tiempo, y estas demoras conllevan deterioro de salud física y psíquica”, detallaron desde Mujeres Activistas del Sur.

Desde la agrupación agregaron que las causas de abuso y violencia son todavía temas tabú “hay un sistema que les pide que no denuncien, sistema que no contiene, jueces que fallan a favor de los agresores, a veces cuesta seguir sufriendo tantas trabas pero estar en silencio ya no es opción”, además agregaron que desde la fiscalía y los abogados “usan jerga legal que no se entiende, con intención de confundir a las víctimas. Hay muchas irregularidades judiciales”.

C3.jpg

En cuanto a los espacios que tienen más reclamos por maltratos o falta de información a las víctimas son dos en particular: “en las comisarías no hay personal capacitado incluso en la comisaría de la mujer, mucha lentitud de la fiscalía, en estos casos de abuso sexual y violencia, explicaciones técnicas que no se entienden. Víctimas con trabas a sus propios legajos y a sus propias sus causas, acceso restringido a sus archivos digitales. Si no existe agresión fuerte o amenaza no consideran medidas cautelares. A veces el abusador vive en el mismo barrio que la víctima, es difícil encontrar un caso en que se haya actuado con protocolos a los que argentina adhiere a nivel nacional e internacional. La parte más dura es ver el dolor por la injusticia y la desidia de las instituciones, es la parte más difícil, convertir todo ese dolor en lucha. Toda esa impotencia convertida para seguir luchando”.

Hasta el momento Mujeres Activistas del Sur ha tenido dos encuentros importantes, el primero con el fiscal Cárcamo tras el juicio contra el funcionario municipal Juan Khouri y una reunión en Zoom con víctimas para conocer la situación y avances en sus causas. También se llevó adelante un encuentro con el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, quien se comprometió a hacer públicos los protocolos que debe llevar adelante el personal policial en casos de violencia de género y abusos, y apartar de estos lugares a quiénes no cumplan con los protocolos.

Embed

La agrupación cuenta con profesionales que acompañan y asesoran a víctimas, pero todavía necesitan más voluntarios para poder contener todas las consultas y denuncias que llegan “desde que comenzamos hemos tenido muchas denuncias, es muy importante la cantidad de casos que han comenzado a salir a la luz, por eso necesitamos sumar voluntarios para que podamos seguir ayudando y acompañando”.

Desde la agrupación agradecen a la secretaria de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia por prestar el espacio para poder llevar adelante las reuniones informativas de Mujeres Activistas del Sur.

Para quienes quieran sumarse a la agrupación o necesiten asesoramiento pueden comunicarse al 0297 493-6934, también está recibiendo mensajes y consultas en la página oficial de Facebook Mujeres activistas del sur Comodoro Rivadavia.

CASO MARISOL RAMIREZ

Marisol Ramírez denunció que fue víctima de abusos sexuales por parte de un superior en el Centro de Instrucción Policial de Comodoro Rivadavia E intentó suicidarse. "No puedo vivir más con este dolor", había relatado en un video que grabó luego de atentar contra su vida y en el que asegura que nunca obtuvo respuestas de la Justicia ni de la propia Policía del Chubut que conduce Miguel Gómez.

Según denunció públicamente Marisol, los hechos se produjeron el año pasado durante el curso de instrucción para ingresar a la policía. Relató haber sido abusada en dos oportunidades por su superior y que tuvo que abandonar la fuerza.

Indicó que, tras efectuar la denuncia ante la Justicia, se encontró en un comercio con el denunciado quien según sus palabras la amenazó de muerte. Días después le balearon su vivienda.