Un exintendente fue echado de la tribuna de Racing

Racing Club extendió su gran presente con Fernando Gago como director técnico al vencer por 3 a 1 a Gimnasia y Tiro de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, una de las principales noticias del partido se dio en las tribunas del Estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero.

En las imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales se puede ver con claridad cómo los hinchas y simpatizantes de la Academia repudiaron y solicitaron la expulsión del recinto deportivo de Héctor Eduardo “Chabay” Ruiz, quien fuera cinco veces intendente de la localidad santiagueña de La Banda. En 2015 fue condenado por abuso sexual.

En 2013 una mujer acudió a él para pedirle empleo y el ex funcionario público abusó de ella en su despacho del Palacio Municipal al obligarla a practicarle sexo oral. En el medio del proceso logró esquivar en varias oportunidades a la Justicia. En primera instancia se escapó de su casa saltando desde una medianera, mientras que en otra oportunidad eludió a las fuerzas mediante una distracción que propinó una mujer de 24 años para que lograra escabullirse de su chalet en la ciudad de Pinamar.

Finalmente el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense logró detenerlo en una casa quinta de Parque Leloir.

Durante el entretiempo del partido ante el elenco salteño, Ruiz comenzó a ser reconocido por algunas mujeres que se encontraban en la popular de Racing. Ante las críticas a viva voz contra su persona, un hombre se le acercó para solicitarle su retirada para evitar cualquier tipo de inconveniente o incidente.

El ex intendente fue sacado y escoltado por varios miembros de la parcialidad de Avellaneda hasta un pasillo interno que da a la salida del Madre de Ciudades. En ese lugar se hizo presente la policía, con la intención de preservar su integridad física al ser custodiado. Durante ese trayecto varias personas se acercaron al grupo de “un violador no puede estar entre nosotros”, “la camiseta de Racing no se mancha” o “fuera de acá viejo violador y caradura”.

Una vez bajo la custodia de las fuerzas armadas, Ruiz le solicitó a su pareja que filmara a todos los presentes e incluso respondió con insultos. Esto sucedió cuando aún restaban 30 minutos para la finalización del partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina.

Chabay realizó su descargo en su cuenta en la red social Facebook, donde en un video junto a su pareja e hijo menor sostiene que estaba “armado”. “Circulaba un anónimo que venía del poder político de Santiago del Estero, donde ofrecían algo a los barras de Racing para que me saquen a los empujones argumentado una cosa que ya no existe y nunca existió”, esbozó.

Y luego, añadió: “Evidentemente alguien les ha pagado a estos dos barrabravas, que ni me conocían, para que hagan lo que han hecho. Repudio totalmente ese hecho y le mandó a decir a todo el pueblo de Santiago del Estero que estamos bien y que vamos a seguir, no solamente viendo a Racing, sino trabajando para ganar la intendencia de La Banda, mal que les pese a los del poder político”.

Pese a que en febrero de 2015 fue condenado a 3 años de prisión en suspenso en un juicio abreviado, tras confesar haber abusado sexualmente de la mujer que le había pedido una audiencia de trabajo, fue candidato a diputado nacional y accedió a una banca, pero no asumió producto de las importantes protestas en su contra.