Un futbolista se niega a ser vendido y desató un conflicto en el PSG

El París Saint-Germain (PSG) ha conformado un verdadero Dream Team en el último mercado de pases con la llegada de estrellas como Lionel Messi, Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma, entre otras. Semejante esfuerzo económico ha provocado que ahora la dirigencia del cuadro parisino se vea obligada a desprenderse de varios futbolistas que en el último semestre no han estado a la altura de las expectativas para conseguir un alivio que ronde los 100 millones de euros.

Es en este contexto que la prensa europea adelantó varios de los apellidos que han pasado a la “lista de transferibles” del elenco galo para el actual período de transferencias. Entre ellos se destaca el nombre de Layvin Kurzawa, lateral izquierdo que forma parte del equipo desde 2015 y cuyo contrato culmina en junio de 2024.

El futbolista de 29 años no es tenido en cuenta por Mauricio Pochettino, a tal punto que en esta campaña apenas disputó 10 minutos en el duelo ante el Lille por el Trofeo de Campeones. Luego, no volvió a pisar un terreno de juego. Según señalan varios portales el Viejo Continente, como el sitio AS, él se siente “maltratado” por el cuerpo técnico, que lo borró de la consideración sin darle demasiadas oportunidades de demostrar de lo que es capaz en el campo de juego y ahora se niega a ser vendido.

Esta especie de motín por parte de Kurzawa podría significar un dolor de cabeza para la dirigencia del PSG que ya ha tenido contactos extraoficiales con clubes como el Newcastle, interesados en su fichaje. Es que el lateral, según indicó L’Equipe, ha iniciado una guerra con Leonardo, director deportivo de la institución, a quien culpa por su falta de minutos y acusa internamente de mentiroso, por haberle prometido continuidad cuando renovó su vínculo en plena pandemia.

Varios diarios europeos han filtrado que clubes como la Juventus, el Newcastle, el West-Ham y Lazio están interesados en la contratación de Kurzawa, quien hasta antes de la llegada de Pochettino era titular indiscutido en el club, sobre todo bajo el comando de Thomas Tuchel. Ahora, Juan Bernart y Nuno Mendes le han ganado definitivamente el puesto.

Su decisión de no ser transferido es una piedra en el camino del plan del cuadro galo que necesita imperiosamente conseguir dinero y reducir su masa salarial para no tener dificultades con el Fair Play financiero.

Por el momento, el único cuya salida está confirmada es Rafinha, quien se marchará a préstamo a la Real Sociedad una vez que termine el año. Pero, el PSG quiere seguir con la depuración y pretende vender al arquero Sergio Rico, el mediocampista Julian Draxler, el delantero Mauro Icardi y los defensores Thilo Kehrer y Abdoy Diallo, entre otros.

Los dirigidos por Pochettino se encuentran ahora disfrutando del parate por las fiestas y su próxima presentación será el 3 de enero ante el Vannes Olympique Club en el duelo correspondiente a los 32avos de final de la Copa de Francia. Para ese encuentro, el técnico argentino apostaría por un 11 alternativo y cuidaría a sus figuras para el clásico contra el Olympique Lyon estipulado para el domingo 9 de enero.

Aunque, el gran compromiso que todos esperan es el cruce contra el Real Madrid por los octavos de la Champions League. El 15 de febrero se celebrará la ida en el Parque de los Príncipes y la revancha será el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu.