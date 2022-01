Un hombre persiguió a su expareja, le chocó el auto y le de dio una golpiza

Tras denunciar a su ex pareja por séptima vez por violencia de género, el denunciado la persiguió, chocó el auto en el que viajaba y finalmente le dio una feroz golpiza.

Un hombre de 42 años acusado de haber atropellado y golpeado a su ex pareja, quien lo denunció al menos siete veces por violencia de género, se entregó tras ser intensamente buscado desde hace cinco días en la zona oeste del conurbano bonaerense.

Se trata de Ramiro Romero, quien fue denunciado por su familia como desaparecido desde la noche del último sábado cuando se comunicó por última vez con su hijo a través de WhatsApp.

La expareja de él, por su parte, denunció que ese día él la atropelló y agredió para luego "esconderse", según dijo la mujer a medios locales y a la policía.

La búsqueda de Romero derivó en una inspección en su casa, en la calle 154 al 900, en la localidad bonaerense de Berazategui. Su auto, un Toyota Etios blanco, fue encontrado abandonado en la noche del lunes en Plátanos.

"No está desaparecido, está escondido para matarme", aseguró Tatiana, expareja de Romero. La mujer contó a la prensa que se separó hace un año de él tras estar en pareja durante cinco años y que ambos tienen un hijo en común, de 3 años.

Desde ese momento, ella lo denunció siete veces por violencia de género. A raíz de la última denuncia, la Justicia la citó el próximo 30 de enero para darle un botón antipánico.

El pasado sábado, cuando Romero desapareció, relató Tatiana, él estuvo esperándola en la calle, frente a la farmacia donde ella trabaja. Al verlo, un compañero de trabajo le ofreció llevarla a la casa y en el transcurso de ese viaje, el acusado comenzó a seguirlos.

"En una estación de servicio se nos puso al lado e intentó bajarme del auto a la fuerza", detalló a El Progreso. Luego, el acusado los chocó de atrás, tras lo cual Tatiana y su compañero lograron llegar hasta una garita de seguridad. Allí, "totalmente sacado", Romero "se metió totalmente y me arrastró de los pelos para luego patearme en el suelo", indicó la mujer.

Romero escapó al notar la presencia policial, pero el ataque continuó más tarde, cuando la víctima regresó a su hogar y se encontró con que su madre había sido atacada. "Fue hasta mi casa y mi mamá me dijo que la atacó y que me buscaba desesperado, todo mientras nuestro hijo dormía. No va a parar hasta matarme", expresó Tatiana.