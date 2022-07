Un joven cantante encontró un fajo de dólares en la calle y lo devolvió a su dueño

Es un bien escaso y su valor está por las nubes. Sin embargo, ese no fue motivo suficiente para que Toniel Pirez, un músico de 20 años oriundo de la ciudad misionera de Oberá, se quedara con un fajo de dólares que encontró en plena calle. De hecho, ocurrió todo lo contrario: el joven buscó al dueño y no dudó en devolverle el dinero.

El episodio ocurrió este lunes cuando Pirez, cantante en una agrupación musical de esa ciudad y estudiante de Ingeniería Civil, salió de su casa al mediodía para realizar unos trámites. Según relató el joven en diálogo con Misiones Online TV, encontró los billetes mientras caminaba. “Cuando iba sobre la avenida Gobernador Bareyro casi José Ingenieros, caminando sobre la arena, en el cordón, vi un fajito de plata y pensé que era 500 pesos por el color, lo vi de lejos, cuando me acerco agarrar, veo que eran dólares con un ticket, con un nombre de una persona”, contó.

En ese momento, Toniel levantó el dinero y lo guardó entre sus cosas. Siguió su camino para completar lo que debía hacer, aunque en el medio le contó a su madre sobre el botín que había encontrado. Retomó el camino a casa y al pasar por el mismo lugar donde encontró el fajo, vio a un grupo de personas que parecía buscar algo.

“En el semblante se notaba que estaba un poco desesperado. Me acerqué y le pregunté qué pasaba y me dice que había perdido plata, estaba un poquito desesperado por eso. Y le pregunté más o menos, qué es lo que había perdido, me dice la suma y le pregunté cómo era el nombre, cuánto había, para corroborar que de verdad era y cuando me lo dice él le digo que tengo toda la plata”, señaló.

En el reportaje que concedió al medio misionero, el músico dijo que su intención siempre fue devolver el dinero. Simplemente iba a esperar a que se hiciera la denuncia o se enterara que alguien buscaba el dinero. No pasó mucho tiempo y finalmente le devolvió los dólares a su propietario. “Son valores que aprendimos desde chicos. Yo tengo a mi familia, son todos humildes, todos sabemos que para ganar una cierta cantidad de plata se necesita mucho esfuerzo. Ojalá todo el mundo piense igual”, reflexionó.

“Cuando encontré la plata, lo primero que pensé fue en esperar hasta una denuncia, y después devolver la plata. Dio la casualidad de que cuando volvía los vi. No entré en detalles de para qué lo necesitaba, pero me dijo que (el dinero) era muy importante para él”, reveló.

El otro protagonista de la historia es un hombre identificado como Ernesto F., quien publicó un mensaje en las redes sociales en el que agradeció el gesto de Pirez y reveló que el monto encontrado por el cantante equivale a unos $200.000. “Lo controló que no le faltara nada”, indicó el joven. Por la acción, recibió un abrazo, un beso y un regalo, aunque no precisó si fue económico. “Al otro día a la mañana recibo un mensaje y veo una captura de la noticia que el señor había publicado y agradecido el gesto”, completó.

“Era una suma importante en dólares porque era para el pago de algo muy importante para mí. (...) ME doy cuenta de lo ocurrido y de forma desesperada, voy a buscar por donde estuve. En eso se me acerca un muchacho de unos 22 años aproximadamente. Me devolvió el dinero sin faltar un centavo”, escribió el dueño del fajo de dólares en sus redes sociales.

“Y la verdad esto me emocionó porque de verdad esa plata era muy importante para mí. Y me gustaría que lo hagas público porque queda muy poca gente así”, añadió Ernesto, ya aliviado luego de recuperar su dinero.